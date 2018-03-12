Жителям Эстонии, которым исполняется сто лет, будут вручены сувенирные монеты ЭР100

В юбилейный год Президент Республики в сотрудничестве с организационным комитетом ЭР 100 вручит жителям Эстонии в возрасте 100 лет и старше ко дню рождения серебряную сувенирную монету ЭР100.
Обычно глава государства направляет всем по случаю 100-летнего юбилея поздравления, но в нынешнем году люди, прожившие сто лет и более, получат вместе с пожеланиями и юбилейную монету, передает президентская канцелярия.
Дизайн посвященной 100-летию образования Эстонской Республики сувенирной серебряной монеты разработали Маргус Кадарик и Тоомас Никлус. На монете изображен сине-черно-белый силуэт Эстонии на Земном шаре. На небосводе стихотворные строки Яака Петерсона „Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida". В общей сложности, сувенирную монету получат около двухсот человек.