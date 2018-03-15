Началась регистрация толок на День полезных дел

В рамках года культурного наследия мы приглашаем организаторов толок открывать различные кулинарные традиции и обогащать стол новыми захватывающими вкусами, которые являются результатом рецептов местной национальной кухни. Каждый сам может решить, что ему хочется приготовить, с чем поэкспериментировать, на выбор национальные кухни всех живущих в Эстонии народов и в мире в целом.

Благодаря партнерам тысяча самых проворных организаторов толок получит для расширения гастрономического опыта в подарок купон на 25 евро от Selver. Сообщить о своем желании получить купон можно начиная с 15 марта на сайте “Сделаем!”. Желающих получить купон просим расписать в системе планируемое меню и записать рецепт одного традиционного в этом регионе блюда или блюда национальной кухни. Все записанные рецепты мы объединим в специальный сборник рецептов блюд для толок, который будет доступен на нашем сайте www.teemeara.ee/ru для чтения и скачивания.

Стартовые пакеты, групповые почтовые ящики и регистрация участников

Организаторы толок, регистрирующие свои мероприятия на сайте, получат стартовый пакет и в этом году. Стартовый пакет наполнен и укомплектован при помощи партнеров и волонтеров в ходе толоки. Стартовый пакет состоит из практичных средств и рекомендаций по проведению Дня полезных дел. В него входит: рабочие перчатки, пакет для оказания первой помощи, кисть, книга „Eesti kihelkondade värvid“, газета Talguline, крем-антисептик, печенье, батончики мюсли, соленые снеки для перекуса, а также льготный купон строительного и садового магазина, плакаты для наружной рекламы своей толоки, наклейки и т.п.

Помимо этого для своего сообщества организаторы толоки могут бесплатно заказать у Omniva групповой почтовый ящик, в котором ровно столько почтовых ящиков, сколько нужно. В качестве одной из толок может стать мероприятие по установки основания для почтовых ящиков и покраска его в присущие этому месту цвета церковного прихода (кихельконда).

День полезных дел “Сделаем!” - это ежевесеннее долгожданное событие для десятков тысяч жителей Эстонии, ведь в этот день люди объединяются, чтобы сделать важную и нужную работу, помочь друг другу и ощутить чувство локтя. Регистрация толок начинается сегодня, 15 марта, по адресу www.teemeara.ee/ru

Доставка стартовых пакетов и регистрация участников начинается 5 апреля. В 2017 году в Эстонии в 2130 толоках приняли участие 52 650 человек.

Организаторы Дня полезных дел “Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень Kodukant (“Родной край”) и образовавшаяся вокруг них сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Министерство культуры, Selver, фонд Интеграции, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Nordic Hotel Forum и др.

Стартовые пакеты для толок помогают наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest, Väike Väänik и Ecoprint. Доставку стартовых пакетов обеспечивает Omniva. Книга о цветах кихелькондов является подарком по случаю 100-го дня рождения Эстонской Республики.

Нынешний год можно назвать особенным, поскольку помимо весеннего Дня полезных дел 15 сентября состоится Всемирная уборка - часть программы празднования юбилея Эстонской Республики. Цель мероприятия - сделать подарок Эстонии и очистить леса страны от появившегося там мусора.

Подробнее:

www.teemeara.ee

Тармо Тюйр, руководитель Дня полезных дел “Сделаем!”, председатель правления Фонда природы Эстонии.

Тел. 534 11020, tarmo@elfond.ee

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