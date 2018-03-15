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Мебельная фирма подарила пяти школам новую обстановку

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ФОТО: ISKU

Мебельная фирма ISKU Baltics OÜ в качестве подарка к столетнему юбилею ЭР подарила новую мебель для пяти школ.

Мебельную обстановку поменяли в школах Пала, Валга Прийметса, Коэруской средней школе, гимназии Отепяэ и школе Карли. 

Программный руководитель ЭР100 Маарья-Лийса Соэ подчеркнула, что в фокусе всей юбилейной программы как раз и находятся дети и молодежь. 

В прошлом году в ноябре фирма ISKU выступила с инициативой "Каждому ребенку прочную мебель!" . В конкурсе на новую обстановку в классах участвовали 216 школ по всей Эстонии, пять школ выбрали 28 февраля.

Канцлер Министерства образования и науки Теа Варрак сочла такой подарок щедрым. "Верю, что в лучшей обстановке у учеников и мотивация ходить в школу и прилежно учиться выше", - отметила она. Исполнительный директор ISKU Baltics Eesti Айдас Баркаускас сказал, что обстановка, в которой учатся ребята, является важным фактором и решение сделать такой подарок от фирмы далось ему легко.

Подарок ISKU получился из оборота продаж: три процента с каждой покупки в период с 24.11.2017 по 24.02.2018 был перечислен в подарочный фонд. 

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