Мебельная фирма подарила пяти школам новую обстановку

Мебельную обстановку поменяли в школах Пала, Валга Прийметса, Коэруской средней школе, гимназии Отепяэ и школе Карли.

Программный руководитель ЭР100 Маарья-Лийса Соэ подчеркнула, что в фокусе всей юбилейной программы как раз и находятся дети и молодежь.

В прошлом году в ноябре фирма ISKU выступила с инициативой "Каждому ребенку прочную мебель!" . В конкурсе на новую обстановку в классах участвовали 216 школ по всей Эстонии, пять школ выбрали 28 февраля.

Канцлер Министерства образования и науки Теа Варрак сочла такой подарок щедрым. "Верю, что в лучшей обстановке у учеников и мотивация ходить в школу и прилежно учиться выше", - отметила она. Исполнительный директор ISKU Baltics Eesti Айдас Баркаускас сказал, что обстановка, в которой учатся ребята, является важным фактором и решение сделать такой подарок от фирмы далось ему легко.