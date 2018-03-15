Мебельная фирма подарила пяти школам новую обстановку

Мебельная фирма ISKU Baltics OÜ в качестве подарка к столетнему юбилею ЭР подарила новую мебель для пяти школ.
Мебельную обстановку поменяли в школах Пала, Валга Прийметса, Коэруской средней школе, гимназии Отепяэ и школе Карли.
Программный руководитель ЭР100 Маарья-Лийса Соэ подчеркнула, что в фокусе всей юбилейной программы как раз и находятся дети и молодежь.
В прошлом году в ноябре фирма ISKU выступила с инициативой "Каждому ребенку прочную мебель!" . В конкурсе на новую обстановку в классах участвовали 216 школ по всей Эстонии, пять школ выбрали 28 февраля.
Канцлер Министерства образования и науки Теа Варрак сочла такой подарок щедрым. "Верю, что в лучшей обстановке у учеников и мотивация ходить в школу и прилежно учиться выше", - отметила она. Исполнительный директор ISKU Baltics Eesti Айдас Баркаускас сказал, что обстановка, в которой учатся ребята, является важным фактором и решение сделать такой подарок от фирмы далось ему легко.
Подарок ISKU получился из оборота продаж: три процента с каждой покупки в период с 24.11.2017 по 24.02.2018 был перечислен в подарочный фонд.