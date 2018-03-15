Приходите посмотреть на историю Эстонии в образах

Выставка рассказывает о том, каким образом изображения и картины помогали с течением времени формировать представление о важнейших для истории Эстонии памятных местах, событиях, героях и символах. Наряду с картинами прошлого, существуют произведения на мифологические и народные сюжеты, поскольку история тесно переплетается с национальным фольклором и культурой.

На представленных на выставке изображениях исторических мест, преданий и событий, таких, как эпос «Калевипоэг», финно-угорское происхождение, Старый Таллинн, борьба за свободу, которую вели древние эсты, восстание Юрьевой ночи, война Махтра, революция 1905 года, Эстонская Освободительная война, июньский переворот 1940 года, Вторая мировая война и восстановление независимости Эстонии, ‒ можно проследить, каким образом со временем менялась идентичности эстонцев. В то же время, эти образы иллюстрируют влияние исторических и культурных факторов на толкование национальной истории: на представление об истории Эстонии оказали влияние как наследие прибалтийских немцев, так и советского времени, а также идеи, распространённые за рубежом.

Представление об истории основывается на множестве изображений. В то же время, исторические образы повествуют не только об изображённых на их сюжетах, но также и о том, что происходило в момент создания изображения. Прекрасным доказательством тому служит панно из трёх частей «Вечера Калевипоэга» ‒ «Благословление флага» ‒ «Отправление на Освободительную войну», созданное в 1938 году Александром Бергманом (с 1940 г., ‒ Варди) для здания Эстонского студенческого общества в Тарту, и по большей части уничтоженное советскими властями в 1940 году. Наряду с событиями прошлого, это очень хорошо иллюстрирует идеи и обстановку, сложившуюся а Эстонии в конце 1930-х годов. Полотно длиной более десяти метров было реконструировано специально для выставки под руководством профессора Эстонской академии художеств Хилькки Хийоп.

Выставку сопровождает объёмная книга «История в образах – образы в истории. Национальное, историческое и культурное прошлое в эстонском искусстве». В книге представлены результаты исследования исторических изображений, продолжавшегося более пяти лет. В то же время, книга представляет собой первый основательный обзор эстонских исторических изображений начиная от раннего Ренессанса до наших дней.

Кураторы выставки и авторы книги: Линда Кальюнди и Тийна-Маль Креэм Оформление выставки: Лийна Сийб Графический дизайн выставки и книги: Андрес Тали

Созданию выставки содействовали Эстонский исторический музей, Эстонский литературный музей, Эстонский военный музей – Музей генерала Лайдонера, Эстонское студенческое общество, Пярнуский музей, Таллиннский литературный центр, Таллиннский Городской музей, Академическая библиотека Тартуского университета, Тартуский художественный музей, Художественный музей Тартуского университета, Эстонская Академия наук, Литературный центр Ундер и Тугласа.

Выставка является частью программы мероприятий «Эстонская Республика 100».