На острове Кренгольм покажут спектакль-экскурсию

Алексей Гастев стал известен в России как теоретик и практик, его целью и интересом являлось изменить эффективность рабочих на фабриках. Самая большая фабрика на нашей территории — Кренгольмская мануфактура, которая в своей масштабности остается носителем духа механизированной работы и сегодня. Помещения Кренгольма хранят как дух масштабного производства, так и терзания тонкой рабочей души, что ощущается на территории колоссальной фабрики и в ее помещениях.

Спектакль «Оомен» не рассказывает историю, но предлагает уникальный опыт - путешествие в далекое прошлое. Постановка имеет экскурсионный характер, публика соприкоснется с тем миром идей, фрагменты которого еще не стерты с лица земли. Например, эпоха «машинизма». С точки зрения постановки возникает много вопросов: Когда заработал первый механизм? И работает ли он до сих пор? Есть ли машины, которые вышли из-под контроля? Существуют ли идеологические движения, которые сегодня не играют в обществе никакой роли? Важно осознать, что идеи Гастева были для работника, чтобы человек не отставал в развитии от машин. Гастев был интеллигентом, работающим на фабрике. И это очень интересный пример: человек придумывает утопию и все равно принимается за работу. Насколько человек подчиняется машинам? Этот вопрос поднимается и в капиталистическом обществе.

«Я открыл для себя «Поэзию рабочего удара» Гастева прошлой весной и экспрессивность, футуристический склад этого произведения сразу меня зацепил. Мне видится, что гастевская политика труда актуальна и сегодня. Выбор пал на Кренгольм, потому что философия Гастева идеально подходит под эту среду. Мы не пропагандируем или популяризируем гастевский синдикализм или тейлоризм – эти формы уже канули в лету. Однако рабочие и работа на фабриках фигурируют в мире по сей день. Кренгольм оказался на повестке дня из-за своей истории, локации и масштаба. Я верю, что идеология Гастева обязательно проходила и через Кренгольмскую мануфактуру. Эта постановка – история не только о Гастеве, но и о Кренгольме. История, которая открывает тайны Кренгольма…", – комментирует постановку режиссер Яармо Реха.

Кренгольмская мануфактура была построена в 19 веке, это была крупнейшая ткацкая фабрика тех времен в Российской Империи. Вокруг нее образовался компактный комплекс промышленной архитектуры, в который входили фабрика, больница, казармы для работников, дома директоров и Кренгольмский парк. Здания построены в английском стиле, из красного кирпича, что сильно повлияло на облик города.

Спектакль идет с синхронным переводом на русский язык. Спектакль играется только по выходным, что дает публике возможность приехать в Нарву из других городов Эстонии и не только посмотреть спектакль, но и прогуляться по городу. Целью этой постановки так же является привести в Нарву больше посетителей, а также предложить местным жителям уникальную возможность увидеть необычную постановку и открыть для себя Кренгольм с новой стороны.

«Оомен» - это не театральное представление в классическом понимании, а путешествие по «Кренгольму» в звуковом сопровождении. Для создания временного пространства важную роль в спектакле берут на себя актеры Миртель Похла, Рийна Майдре, Берт Раудсепп, Пяяру Оя и хор Vox Populi.

Начало спектакля «Оомен» начнется у старых ворот, напротив улицы Йоала, 32. Просьба одеться сообразно погоде.

Режиссер: Яармо Реха Текст: Алексей Гастев Художник: Лийна Тепанд Драматург: Ааре Пильв Художник по звуку: Арго Валс Художник по свету: Рево Коплус Дирижер: Яанне Фридолин Актеры: Миртель Похла, Рийна Майдре, Берт Раудсепп, Пяяру Оя Хор: Vox Populi Продюсер: Минна-Трийн Кохв Сопродюсирование: Kanuti Gildi SAAL Спектакль длится 1 час 40 минут

Премьера 30 марта в 19:00

Всего состоится 9 спектаклей. Следующие спектакли: 31 марта; 13, 14, 20, 21 апреля в 19:00; 1, 15, 22, апреля в16:00.