Второе издание книжной серии ЭР100 посвящено эстонскому дизайну

«В книге представлены наиболее успешные проекты эстонского дизайна, однако в ней упомянуты также проекты социальной рекламы и политические кампании, вызывающие противоречивые чувства», – сказала автор книги Карин Паулус. «Наш дизайн за последние сто лет совершил большой скачок в развитии, и в юбилейный год у нас есть возможность порассуждать о том, какими из работ в области дизайна и рекламы мы можем гордиться, а в ценности которых из них стоит усомниться», – добавила Паулус.

Книга «100 лет эстонского дизайна и рекламы» представляет обзор дизайна и тесно связанной с ним рекламы за последние сто лет. В произведении даны пояснения понятий, приведены визуальные примеры и описаны связи мира дизайна с другими областями.

«Реклама и дизайн развивались в Эстонии интенсивно и успешно», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо. «Помимо детального обзора в книге содержатся также замечательные фотографии и репродукции, которые несомненно вызовут у многих читателей как чувство ностальгии, так и удивления», – добавил Кихо.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано 44 произведения серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

Обзорная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством «Post Factum» в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться здесь www.ev100.ee/ev100-raamatusari.