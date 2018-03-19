Альпинисты покорят пик Эстонии

«Восхождение на пик Эстонии – это серьезный вызов для альпинистов, однако по случаю сотого дня рождения Эстонской Республики мы вновь его примем», – сказал руководитель экспедиции Райво Плумер. «В последний раз эстонские альпинисты совершили восхождение на пик Эстонии 28 лет назад», – добавил Плумер. Пик Эстонии – одна из горных вершин Заалайского хребта Памира, которая находится на высоте 6211 метров. Это единственная высокогорная вершина, носящая имя Эстонии. Покорение вершины запланировано на август этого года.

По словам руководителя программы организационной команды ЭР100 Маарьи-Лийзы Соэ, юбилейные походы ЭР100 помогут открыть не только природу Эстонии, но и приведут участников за пределы нашей страны. «Экспедиция на пик Эстонии – это особенный подарок. Однако среди всех походов юбилейной серии каждый сможет найти для себя свой «пик Эстонии», чтобы покорить его в юбилейный год», – добавила Соэ.

С апреля в течение юбилейного года пройдут походы по водотокам и по заповедникам, походы с приключениями, на открытой воде, посвященные старинной культуре, велосипедные и самокатные, походы с обзором природы и собирательством, походы по болотам, автомобильные и мотопоходы, а также походы на финских санках и на коньках. На свои походные тропы в августе приглашает и Центр управления государственными лесами (RMK).