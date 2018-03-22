Спасательный департамент обращает внимание на безопасность водоемов

В юбилейный год Эстонской республики Спасательный департамент уделяет большое внимание безопасности, связанной с водоемами. Для уменьшения количества связанных с водоёмами несчастий Спасательный департамент в рамках всеэстонской акции «Сделаем» призывает установить ограждения к водоёмам и крышки на колодцы, передает пресс-служба ведомства.
«С каждым годом растет количество несчастных случаев, связанных с тем, что люди падают в наполненные водой рвы, колодцы, маленькие пруды, открытые бассейны и прочие небольшие водоемы. В прошлом году 60% всех утонувших стали жертвами именно таких случаев падения», - прокомментировал эксперт по безопасности на воде бюро превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала.
«Для предотвращения подобных случаев призываем всех в рамках толоки «Сделаем!» установить ограды вокруг маленьких водоемов в своем крае и накрыть колодцы», - добавил Виркала. И ограду, и покрытие на колодцы можно раскрасить в цвета своего края, это одна из тем толоки юбилейного года».
«Большая уборка на протяжении нескольких лет объединяет людей и предлагает прекрасную возможность для развития общинности. Защитные ограждения, которые сделают нашу среду еще безопаснее – прекрасный подарок к юбилею Эстонии. А для того, чтобы они обращали на себя внимание и бросались в глаза, можно покрасить их в цвета своего края», - сказал руководитель по координированию мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею со стороны госканцелярии Маргус Кастерпалу.
Весенние толоки – хорошее время привести в порядок территорию, которая находится вокруг места, где вы живете и предотвратить несчастья. Спасательный департамент составит учебные материалы, которые можно будет использовать для строительства и установки ограждений вокруг водоемов, которые будут доступны на интернет-странице Спасательного департамента и проекта «Сделаем». Всеэстонская толока состоится 5 мая, регистрация уже началась. В этот раз толока посвящена 100-летию Эстонской республики и призывает участников раскрасить ее в цвета родного края. Дополнительная информация – на сайте www.teemeara.ee.