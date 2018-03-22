Спасательный департамент обращает внимание на безопасность водоемов

«С каждым годом растет количество несчастных случаев, связанных с тем, что люди падают в наполненные водой рвы, колодцы, маленькие пруды, открытые бассейны и прочие небольшие водоемы. В прошлом году 60% всех утонувших стали жертвами именно таких случаев падения», - прокомментировал эксперт по безопасности на воде бюро превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала.

«Для предотвращения подобных случаев призываем всех в рамках толоки «Сделаем!» установить ограды вокруг маленьких водоемов в своем крае и накрыть колодцы», - добавил Виркала. И ограду, и покрытие на колодцы можно раскрасить в цвета своего края, это одна из тем толоки юбилейного года».

«Большая уборка на протяжении нескольких лет объединяет людей и предлагает прекрасную возможность для развития общинности. Защитные ограждения, которые сделают нашу среду еще безопаснее – прекрасный подарок к юбилею Эстонии. А для того, чтобы они обращали на себя внимание и бросались в глаза, можно покрасить их в цвета своего края», - сказал руководитель по координированию мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею со стороны госканцелярии Маргус Кастерпалу.