В прокат выходит фильм для всей семьи «Товарищ ребенок»

«Выход кинокартины «Товарищ ребенок» является достойным стартом проекта века эстонского кинематографа», – сказал член руководящей группы ЭР100 Госканцелярии Тийт Пруули. «Благодаря трогательной истории фильма, мастерской работе актеров и видеокадрам, точно соответствующим времени событий фильма, каждый зритель сможет получить в подарок незабываемое впечатление», – добавил Пруули.

По словам руководителя Института кинематографии Эстонии Эдит Сепп, на создание первой картины программы фильмов ЭР100, которая является также первым полнометражным художественным фильмом режиссера Мооники Сийметс, потребовалось пять лет. «Все, кто принял участие в создании фильма, проделали огромную работу, и появление на экранах настолько важного во многих отношениях фильма стоило ожидания», – сказала Сепп.

Художественный фильм режиссера Мооники Сийметс основан на сюжете первых двух частей автобиографического романа известной писательницы Леэло Тунгал «Товарищ ребенок и взрослые люди» и «Бархат и опилки, или Товарищ ребенок и буквы». Параллельно с созданием фильма была написана и последняя часть трилогии.

В фильме задействованы такие актеры как Хелена Мария Рейснер, Тамбет Туйск, Эва Колдитс, Юхан Ульфсак, Лийна Вахтрик, Лембит Петерсон, Мария Кленская, Юлия Ауг, Мария Авдюшко и многие другие.

С 23 марта фильм можно будет увидеть во всех крупных кинотеатрах Эстонии.