Национальная опера "Эстония" едет на гастроли в Москву

Руководитель Национальной оперы "Эстония" Айвар Мяэ подписал в Москве с коллегой из Большого театра, Владимиром Уриным, договор, по которому опера даст в Большом гастроли 10-13 января 2019 года. В зале исторического театра вместительностью 1500 мест москвичи увидят балет "Белоснежка и семь гномов", оперное гала-представление и оперную постановку "Тангейзер".
"Давней мечтой труппы "Эстонии" было выступление на сцене Большого театра в Москве. Теперь это станет реальностью", - прокомментировал Мяэ.
Он отметил, что в России покажут лучшую постановку 2014 года "Тангейзер", балет про Белоснежку, который много путешествовал по миру и неизменно радовал детей, а в гала-концерте примут участие также солисты Большого. Вместе с труппой в Москву поедет и выставка о деятельности труппы и ее связи с культурной жизнью Москвы.
Представления смогут увидеть почти шесть тысяч зрителей. Этими гастролями Национальная опера завершит свою зарубежную программу, посвященную столетию Эстонской Республики. В ее рамках солисты демонстрировали свое мастерство публике из соседних стран: Финляндии, Латвии, Литвы и России.