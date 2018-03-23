Национальная опера "Эстония" едет на гастроли в Москву

Он отметил, что в России покажут лучшую постановку 2014 года "Тангейзер", балет про Белоснежку, который много путешествовал по миру и неизменно радовал детей, а в гала-концерте примут участие также солисты Большого. Вместе с труппой в Москву поедет и выставка о деятельности труппы и ее связи с культурной жизнью Москвы.