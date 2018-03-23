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Национальная опера "Эстония" едет на гастроли в Москву

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Сцена из "Тангейзера" с участием Рауно Элпа, Хели Вескус, Мати Тури.

ФОТО: Фото: Харри Роспу.

Руководитель Национальной оперы "Эстония" Айвар Мяэ подписал в Москве с коллегой из Большого театра, Владимиром Уриным, договор, по которому опера даст в Большом гастроли 10-13 января 2019 года. В зале исторического театра вместительностью 1500 мест москвичи увидят балет "Белоснежка и семь гномов", оперное гала-представление и оперную постановку "Тангейзер". 

"Давней мечтой труппы "Эстонии" было выступление на сцене Большого театра в Москве. Теперь это станет реальностью", - прокомментировал Мяэ. 

Он отметил, что в России покажут лучшую постановку 2014 года "Тангейзер", балет про Белоснежку, который много путешествовал по миру и неизменно радовал детей, а в гала-концерте примут участие также солисты Большого. Вместе с труппой в Москву поедет и выставка о деятельности труппы и ее связи с культурной жизнью Москвы. 

Представления смогут увидеть почти шесть тысяч зрителей. Этими гастролями Национальная опера завершит свою зарубежную программу, посвященную столетию Эстонской Республики. В ее рамках солисты демонстрировали свое мастерство публике из соседних стран: Финляндии, Латвии, Литвы и России. 

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