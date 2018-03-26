Юбилейные мероприятия ЭР100: от бадминтона до марафона научных театров

В 17 часов в таллиннской Яановой церкви пройдет концерт Страстной пятницы. Традиционный концерт Страстной пятницы в этом году сведет два государства, отмечающих свой 100-летний юбилей: Эстонию и Польшу, а также их музыкальные коллективы.

В 17 часов в таллиннском Центре русской культуры начнется концерт американского виолончелиста российского происхождения Яна Максина. С 26 по 30 марта Посольство США будет отмечать 100-й день рождения Эстонской Республики бесплатными концертами по всей Эстонии.

В 19:30 в зале Канутской гильдии пройдет новая постановка Марта Кангро, Юхана Ульфсака и Ээро Эпнера (NO99) «Workshop», которая расскажет о преподавании и обучении.

В 19 часов в тартуском Клубе гениалистов пройдет новая постановка MTÜ Must Kast «Пророк».

В 19 часов в ресторане Merineitsi отеля Viru пройдет ревю-постановка «Forever Young», которая расскажет остроумную историю о любви и свободе, о независимости и своевольности.