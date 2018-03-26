Юбилейные мероприятия ЭР100: от бадминтона до марафона научных театров

На тринадцатой неделе юбилейного для Эстонской Республики года множество мероприятий, в том числе появление новой книги из серии ЭР100 и соревнования по бадминтону. Выбирайте по душе!
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 марта
- В 11 часов в городской библиотеке Вильянди в рамках театральной серии мероприятий «Говорят люди театра» встреча с актером Мяртом Аванди. Мероприятие является частью серии мероприятий «100 встреч в библиотеках города и уезда Вильянди».
- В 18 часов в Нарве, в концертном доме «Женева», пройдет бесплатный концерт, организованный Посольством США. Со специальной концертной программой выступит всемирно известный виолончелист Ян Максин, который родился в России и живет в Соединенных Штатах Америки. С 26 по 30 марта Посольство США будет отмечать 100-й день рождения Эстонской Республики бесплатными концертами по всей Эстонии.
ВТОРНИК, 27 марта
- В 18 часов в Силламяэском центре культуры выступит американский виолончелист российского происхождения Ян Максин. С 26 по 30 марта Посольство США будет отмечать 100-й день рождения Эстонской Республики бесплатными концертами по всей Эстонии.
- В 19 часов в Берлинском Концертхаусе состоится премьера совместного произведения Арво Пярта и Роберта Уилсона «Страсти по Адаму». В музыкальную основу постановки легли три наиболее значимых произведения Пярта: «Плач Адама», «Tabula rasa» и «Miserere». А специально написанное для постановки произведение «Sequentiae» прозвучит впервые.
- В Берлинском Концертхаусе откроется выставка «Арво Пярт. Известный и неведомый». Выставка расскажет историю композитора: о его происхождении, детстве и годах формирования. Выставка будет открыта до 29 марта.
СРЕДА, 28 марта
- В 10 часов в мустамяэском кинотеатре Apollo пройдет специальный киносеанс в рамках программы управы района Мустамяэ «Kino 65+», которая направлена на пожилых людей. Будет показан фильм «Темные времена».
- В 15 часов в Синем зале Национальной оперы «Эстония» пройдет презентация книги Мадли Пести «100 лет эстонского театра», которая входит в книжную серию ЭР100. С автором беседует постановщик и руководитель крупных проектов ЭР100 Маргус Кастерпалу.
- В 18 часов в Ахтмеской школе искусств состоится концерт американского виолончелиста российского происхождения Яна Максина. С 26 по 30 марта Посольство США будет отмечать 100-й день рождения Эстонской Республики бесплатными концертами по всей Эстонии.
- В 19 часов в Берлине будет представлено совместное произведение Арво Пярта и Роберта Уилсона «Страсти по Адаму». В музыкальную основу постановки легли три наиболее значимых произведения Пярта: «Плач Адама», «Tabula rasa» и «Miserere». А специально написанное для постановки произведение «Sequentiae» прозвучит впервые.
ЧЕТВЕРГ, 29 марта
- В 18 часов в Маардуском центре культуры и информации состоится концерт американского виолончелиста российского происхождения Яна Максина. С 26 по 30 марта Посольство США будет отмечать 100-й день рождения Эстонской Республики бесплатными концертами по всей Эстонии.
- В 19 часов в театре «Угала» в рамках театральной серии ЭР100 «История века» пройдет показ постановки театров «Угала» и R.A.A.A.M. «Революция хиппи», которая расскажет о жизни Эстонии в 1970-1980 годы.
- В 19:30 в зале Канутской гильдии пройдет новая постановка Марта Кангро, Юхана Ульфсака и Ээро Эпнера (NO99) «Workshop», которая расскажет о преподавании и обучении.
- В 19 часов в Берлине будет представлено совместное произведение Арво Пярта и Роберта Уилсона «Страсти по Адаму». В музыкальную основу постановки легли три наиболее значимых произведения Пярта: «Плач Адама», «Tabula rasa» и «Miserere». А специально написанное для постановки произведение «Sequentiae» прозвучит впервые.
ПЯТНИЦА, 30 марта
- Kell 17 toimub Tallinna Jaani kirikus Suure Reede kontsert. Traditsiooniline kontsert toob tänavu kokku kaks oma 100. juubeliaastat tähistavat riiki – Eesti ja Poola – ning nende muusikakollektiivid.
- Kell 17 algab Tallinnas, Vene Kultuurikeskuses Venemaal sündinud ning Ameerika Ühendriikides elava tšellist Ian Maksini kontsert. 26.-30. märtsini tähistab USA Saatkond Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tasuta kontsertidega üle Eesti.
- Kell 19.30 etendub Tallinnas, Kanuti Gildi Saalis Mart Kangro, Juhan Ulfsaki ja Eero Epneri (NO99) lavastus "Workshop", mis räägib õpetamisest ja õppimisest.
- Kell 19 esietendub Narva Kreenholmi manufaktuuris Eesti Vabariigi 100. juubeli puhul lavastus "Oomen", mis äratab ellu Eesti ajaloos märgilise tähtsusega tööstushoone.
- Kell 19 etendub Tartus Genialistide Klubis MTÜ Must Kast uuslavastus "Prohvet".
- Kell 19 algab Viru hotelli restoranis Merineitsi revüülavastus "Forever Young", mis räägib vaimuka loo armastusest ja vabadusest, iseseisvusest ja isepäisusest.
В 17 часов в таллиннской Яановой церкви пройдет концерт Страстной пятницы. Традиционный концерт Страстной пятницы в этом году сведет два государства, отмечающих свой 100-летний юбилей: Эстонию и Польшу, а также их музыкальные коллективы.
В 17 часов в таллиннском Центре русской культуры начнется концерт американского виолончелиста российского происхождения Яна Максина. С 26 по 30 марта Посольство США будет отмечать 100-й день рождения Эстонской Республики бесплатными концертами по всей Эстонии.
В 19:30 в зале Канутской гильдии пройдет новая постановка Марта Кангро, Юхана Ульфсака и Ээро Эпнера (NO99) «Workshop», которая расскажет о преподавании и обучении.
В 19 часов в тартуском Клубе гениалистов пройдет новая постановка MTÜ Must Kast «Пророк».
В 19 часов в ресторане Merineitsi отеля Viru пройдет ревю-постановка «Forever Young», которая расскажет остроумную историю о любви и свободе, о независимости и своевольности.
СУББОТА, 31 марта
- В 17 часов в таллиннском доме музыки «Ваналинна» пройдет концерт ирландского флейтиста и певца Дейва Мерфи и финского гитариста Юрки Койвисто, посвященный ЭР100. Концерт откроет магистрант специальности каннеля отделения народной музыки Эстонской академии музыки и театра Эва Вяльяотс, а по завершении официальной части преподаватель академии по специальности народной музыки, ученый в области фольклора и музыки Яаника Орас проведет кружок рунического напева.
- В 19 часов в тартуском Клубе гениалистов пройдет новая постановка MTÜ Must Kast «Пророк».
- В 19 часов в ресторане Merineitsi отеля Viru пройдет ревю-постановка «Forever Young», которая расскажет остроумную историю о любви и свободе, о независимости и своевольности.
- С 31 марта по 1 апреля в спортивном зале Тартуского университета в рамках ЭР100 пройдет Чемпионат Эстонии по бадминтону среди сениоров и юниоров.
- В честь 100-й годовщины Эстонской Республики центр науки AHHAA организует в Амстердаме, в центре науки NEMO, марафон научных театров, чтобы обратить внимание на науку как на сферу деятельности, играющей ключевую роль в обществе Эстонии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 апреля
- Стартует проект «Друзья наследия», который призывает всех школьников преподнести на столетие Эстонии достойный подарок и привести в порядок какой-нибудь местный объект культурного наследия, который нуждается в уходе или был забыт.
- В апреле в рамках подарка на ЭР100 «Молодежь, создавай и неси искусство в библиотеку» в библиотеке Пяэскюла пройдет персональная выставка Марты Элизабет Тикман «Тихо».
- С 31 марта по 1 апреля в спортивном зале Тартуского университета в рамках ЭР100 пройдет Чемпионат Эстонии по бадминтону среди сениоров и юниоров.
- В 15 часов в нью-йоркском Линкольн-центре состоится концерт «Esto-Atlantis Konsert: Празднование столетия независимости в поющем государстве». Этим концертом будет отмечен 100-й юбилей Эстонии, он будет посвящен произведениям эстонского композитора Рудольфа Тобиаса и Хелен Тобиас-Дуесберг.
- В честь 100-й годовщины Эстонской Республики центр науки AHHAA организует в Амстердаме, в центре науки NEMO, марафон научных театров, чтобы обратить внимание на науку как на сферу деятельности, играющей ключевую роль в обществе Эстонии.