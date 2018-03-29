Именитые российские режиссеры поставят спектакли по сказкам Крейцвальда и о жизни Пятса

Первый проект R.A.A.A.M. - "Костя и великан" - основан на тексте Марта Кивастика. Представление в постановке ведущего российского режиссера Александра Огарева расскажет о жизни Константина Пятса.

Спектакль об одном из наиболее окутанных мифами эстонском историческом деятеле будет показан в помещении котельной Вийнисту. Как утверждают в труппе, это не будет чистой правдой о последнем государственном старосте, но станет одним из представлений о человеке, который стоял у истоков создания Эстонской Республики и под чьим взором Эстония попала на долгое время под советскую оккупацию.

Премьера спектакля "Kостя и великан" состоится 25 июля в котельной художественного музея Вийнисту.

Автор текста Март Кивастик, режиссер Александр Огарев, художник Эрвин Ыунапуу, художник по свету Прийду Адлас. В главной роли Пеэтер Таммеару, в ролях Раймо Пассь и Маркус Луйк (Эстонский драмтеатр), Сулев Теппарт, Элина Рейнольд, Кристьян Сарв, Марис Люйс и Роланд Лаос. Летние представления пройдут в сотрудничестве с изданием Eesti Päevaleht.

Вторая постановка в Янеда основана на произведении Ф.Р. Крейцвальда "Старинные эстонские народные сказки и старые песни".

В этом спектакле речь пойдет о современных взрослых, полных иронии людей, которые встречаются со своими предками, чье мировоззрение очень отличается. О чем с ними говорить? Какого взаимопонимания можно достигнуть? Что в древних людях есть такого, чего нет у обладателей смартфонов?

Все диалоги и монологи взяты из сборника Крейцвальда 1866 года. Автор пьесы и постановщик Дамир Салимзянов - знаменитый режиссер из Удмуртии. По его словам, пьеса даст возможность увидеть и услышать себя со стороны, что в свою очередь придает всей задумке общечеловеческое и общемировое значение.

Премьера постановки "Громовая волынка" состоится 19 июля в конюшне Пулли в Янеда.

Художник Маэ Кивило, художник по свету Прийду Адлас. В ролях Ярмо Реха, Карл-Андреас Кальмет, Лийза Пульк, Отть Райдметс (театр "Эндла").

Прошлогодняя постановка выпускника Щукинского училища, заслуженного деятеля искусств Удмуртской Республики Дамира Салимзянова "Сейчас не время для любви" была номинирована на эстонскую театральную премию в четырех номинациях: лучшие режиссер, исполнитель и исполнительница главной роли и актриса второго плана. Этот спектакль можно будет увидеть в сельском доме Выхма в Ляэне-Вирумаа, начиная с 10 июля.

В этом году R.A.A.A.M. планирует и заграничные гастроли: в апреле в Будапеште, в июне Брюсселе, а в сентябре - в Москве. В мае театральное объединение организует поездку в Красноярск, а в декабре - в Гданьск.