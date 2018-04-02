В каждом уезде Эстонии появится свой дубовый парк

«Идея подарка «100 дубов для Эстонии» возникла в 2013 году, когда школьники начали выращивать саженцы из желудей», – сказала руководитель подаренного Государственной канцелярией проекта «100 дубов для Эстонии» Мари Валгепеа. «В честь дня рождения Эстонии каждый эстонский уезд получит по крайней мере по одному новому дубовому парку, а в общей сложности будут высажены тысячи дубов», – добавила Валгепеа.

В течение двух первых недель мая школьники высадят в каждом уезде как минимум по одному дубовому парку, роще или аллее. Строительству парков оказывают поддержку местные самоуправления.

По словам Мари Валгепеа, сажать дубы в юбилейный год приглашаются все. «Помимо дубрав, которые вместе создают школы и местные самоуправления, все частные лица, семьи, предприятия и организации в Эстонии и за рубежом тоже приглашаются к посадке дубов в честь сотого дня рождения Эстонской Республики», – сказала Валгепеа. «Например, в своем саду можно высадить по дереву в честь каждого из членов семьи», – добавила Валгепеа.

Высадка дубов и создание парков состоится в течение первых двух недель мая. Большинство дубовых рощ будет открыто 1 июня, в их числе будет и представительный государственный парк в Тамсалу, размер которого составляет пять гектаров.