В каждом уезде Эстонии появится свой дубовый парк

Весной юбилейного года в качестве подарка Государственной канцелярии «100 дубов для Эстонии» в каждом эстонском уезде будет создано по дубовому парку ЭР100. Высадка дубрав будет проводиться в первой половине мая, а большинство парков откроется 1 июня.
«Идея подарка «100 дубов для Эстонии» возникла в 2013 году, когда школьники начали выращивать саженцы из желудей», – сказала руководитель подаренного Государственной канцелярией проекта «100 дубов для Эстонии» Мари Валгепеа. «В честь дня рождения Эстонии каждый эстонский уезд получит по крайней мере по одному новому дубовому парку, а в общей сложности будут высажены тысячи дубов», – добавила Валгепеа.
В течение двух первых недель мая школьники высадят в каждом уезде как минимум по одному дубовому парку, роще или аллее. Строительству парков оказывают поддержку местные самоуправления.
По словам Мари Валгепеа, сажать дубы в юбилейный год приглашаются все. «Помимо дубрав, которые вместе создают школы и местные самоуправления, все частные лица, семьи, предприятия и организации в Эстонии и за рубежом тоже приглашаются к посадке дубов в честь сотого дня рождения Эстонской Республики», – сказала Валгепеа. «Например, в своем саду можно высадить по дереву в честь каждого из членов семьи», – добавила Валгепеа.
Высадка дубов и создание парков состоится в течение первых двух недель мая. Большинство дубовых рощ будет открыто 1 июня, в их числе будет и представительный государственный парк в Тамсалу, размер которого составляет пять гектаров.
О высадке дубового парка или посадке дерева просим сообщить по адресу tammed@riigikantselei.ee. Более подробная информация о дубовых парках: https://www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii.