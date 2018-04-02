Сборник цветов церковных приходов поможет украсить родной край во время весенних толок

«В юбилейный год во время толок дня полезных дел особое внимание будет уделено традиционным цветам кихелькондов по всей Эстонии», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу. «Приглашаю всех украсить ими различные объекты родного края и подготовиться таким образом к летним празднованиям юбилея Эстонии в августе», – добавил Кастерпалу.

Книга «Цвета церковных приходов Эстонии. Цвета родного края к 100 дню рождения Эстонской Республики» включает в себя цвета одной юбки национального костюма каждого из кихелькондов и практические идеи для использования этих узоров на толоках дня полезных дел, посвященного в этом году столетнему юбилею Эстонии.

«В книгу вошли цвета и узоры юбок, которые носят в разных уголках Эстонии», – сказала куратор Эстонского национального музея и автор книги Реэт Пийри. По ее словам, каждый из кихелькондов отличает свойственная ему цветовая гамма, отражающая природу, растительный мир, а также нравы и настроения людей этого края.

По словам руководителя издательства Rahva Raamat Райна Симера, редко издаются произведения, которые одновременно являются настолько интересными, практичными и простыми в использовании, что подтверждает и популярность произведения.

Книга продается в магазинах Rahva Raamat, Bauhof, Prisma, Selver и Apollo по всей Эстонии. Сборник могут использовать и люди, чей родной язык не является эстонским.