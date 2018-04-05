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Походная ярмарка даст старт серии юбилейных походов ЭР100

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ФОТО: Sander Ilvest

В субботу, 7 апреля, в 10:00 на Таллиннском певческом поле начнется третья Походная ярмарка Matkamess, на которой будут представлены разные возможности открыть для себя Эстонию. В полдень серию юбилейных походов ЭР100 откроют гонки на фэтбайках. С Певческого поля начнутся и два первых юбилейных похода ЭР100.

«Крупнейшая в Эстонии Походная ярмарка предложит на предстоящий весенне-летний период всем любителям спорта полезную информацию и увлекательные истории о походах», – сказал организатор Походной ярмарки Маргус Мяндметс. «В ярмарке примет участие около 50 организаторов походов и приключений, а также продавцов походного и спортивного снаряжения. На главной сцене ярмарки своими историями путешествий поделятся известные любители походного спорта», – добавил Мяндметс.

По словам руководителя программы организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маарьи-Лийзы Соэ, юбилейный год подарит всем множество возможностей открыть для себя природу Эстонии. «На Походной ярмарке будет дан старт серии юбилейных походов ЭР100. Начиная с апреля каждый месяц будут проходить походы как минимум двух разных видов в разные уголки Эстонии», – сказала Соэ. По ее словам, уже 7 апреля можно будет принять участие в нескольких юбилейных походах ЭР100. «В 12 часов состоятся гонки на фэтбайках, а в течение дня можно будет присоединиться к разным пешим походам в Кадриорг», – добавила Соэ.

Открывающий серию юбилейных походов ЭР100 заезд на фэтбайках состоится на трассе, имитирующей походные тропы Эстонии. Для прохождения трассы известные эстонские деятели шоу-бизнеса, спортсмены и путешественники объявят друг другу и публике вызов. Открытие серии юбилейных походов ЭР100 объявит известнейший эстонский путешественник Тийт Пруули. Гонки будет освещать комментатор репортажей по биатлону Маргус Адер.

В уголке для бесед Клуба кругосветных путешественников и на главной сцене Походной ярмарки можно будет послушать увлекательные истории о походах и путешествиях, а также советы начиная от организации походов до поиска паломнических троп в Эстонии.

На главной сцене выступят теледиктор Астрид Каннель, которая расскажет о покорении горы Фудзияма, спортсмены-экстремалы Тиммо Таммемяэ и Сильвер Ээнсаар, известные путешественники и руководители походов Март Рейманн и Юллар Пылд, а также участники программ Mondo, работавшие добровольцами в Африке, Яаника Тамм и Тоомас Лийвамяги.

Походная ярмарка пройдет 7 апреля с 10 до 18 часов в здании и во дворе Таллиннского певческого поля. На мероприятии будут предложены занятия для всей семьи. Вход на ярмарку бесплатный.

Дополнительная информация и программа: https://matkamess.ee/ru/  и https://www.facebook.com/events/167788397277335/ 

Информация о юбилейных походах ЭР100: www.ev100.ee/juubelimatkad

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