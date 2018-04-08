Центральная площадь Выру преобразится

В рамках архитектурного конкурса "Хорошее общественное пространство" в порядок будет приведена уже третья центральная городская площадь - в этот раз города Выру. Работы вот-вот начнутся, и историческая площадь города полностью преобразится.
Строительные работы затронут в том числе пространство парка Семинари, который находится в зоне, попадающей под защиту памятников старины, а также исторический центр Выру, церковь Катарийны и старейшее в городе здание, где сегодня расположена гимназия. Строящаяся площадь займет в общей сложности 18 575 квадратных метров. Строительные работы выполняет TREV-2 Grupp AS, надзор осуществляет Taalri Varahaldus AS.
Историческая площадь Выру будет закончена к 31 мая 2019 года. Стоимость работ - 3,1 млн евро, 85% от суммы софинансирует Европейский фонд регионального развития.
Автор победившей в конкурсе идеи "Urban Gadget" - Виллем Томисте из бюро OÜ Stuudio Tallinn.
Первыми двумя городами, принявшими участие в программе благоустройства, стали Тырва и Пылва. Всего в рамках инициативы будет приведено в порядок 15 центральных городских площадей по всей Эстонии.