Центральная площадь Выру преобразится

Строительные работы затронут в том числе пространство парка Семинари, который находится в зоне, попадающей под защиту памятников старины, а также исторический центр Выру, церковь Катарийны и старейшее в городе здание, где сегодня расположена гимназия. Строящаяся площадь займет в общей сложности 18 575 квадратных метров. Строительные работы выполняет TREV-2 Grupp AS, надзор осуществляет Taalri Varahaldus AS.