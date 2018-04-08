Стартовала всеэстонская серия юбилейных походов

«Объявлено начало одной из крупнейших и увлекательнейших инициатив в рамках ЭР100, которая призывает всех по-спортивному отметить юбилей Эстонии», – сказала руководитель программы организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Уже сейчас открыта регистрация на участие в более чем в ста походах ЭР100», – добавила Соэ.

С апреля в течение юбилейного года пройдут походы по водотокам и по заповедникам, походы с приключениями, на открытой воде, посвященные старинной культуре, велосипедные и самокатные, походы с обзором природы и собирательством, походы по болотам, автомобильные и мотопоходы, а также походы на финских санках и на коньках.

«Юбилейные походы ЭР100 дают возможность получить разнообразные впечатления от пребывания на природе», – сказала президент Походного союза Эстонии Ингрид Кулигина. «Каждый месяц будут проходить походы как минимум двух разных видов, в апреле состоятся походы на водотоках на байдарках, каноэ и рафтинговые походы», – добавила Кулигина.

Серию походов ЭР100 организуют Эстонский походный союз, организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии и Центр управления государственными лесами.