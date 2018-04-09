Вышла книга об истории развития железной дороги в Эстонии

«В книге «100 лет железной дороги Эстонии» освещаются этапы развития последнего века, однако железная дорога играет важную роль в транспорте и передвижении в Эстонии уже 150 лет», – сказал автор книги Мехис Хельме . «Железная дорога является важной опорной структурой, тесная связь которой с государством и экономической ситуацией делает ее крайне увлекательным объектом исследования и описания», – добавил Хельме. По словам члена руководящей группы ЭР100 Госканцелярии Тийта Пруули , произведение является настоящим наслаждением для энтузиастов этой области. «Мехис Хельме добавил в книгу множество фотографий, которые передают особенности развития железнодорожного транспорта в Эстонии. Произведение содержит и результаты деятельности железной дороги, а также имена руководителей высшего звена в этой области», – сказал Пруули.

Мехис Хельме является историком, получившим образование в области железнодорожного и авиационного дела. В 2011 году он был награжден Орденом Белой звезды IV класса за выдающийся вклад в историю железной дороги. Хельме также награжден медалью Общества защиты памятников старины и орденом креста Академического общества военной истории Эстонии за популяризацию истории. В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари. Обзорная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ev100-raamatusari.