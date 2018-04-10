Летом юбилей ЭР отметят и в местных общинах, и во всем мире

«Юбилейный год ЭР100 начался успешно. Интерес жителей Эстонии к программе мероприятий был очень высок, начиная с событий недели празднования дня рождения республики и заканчивая программой фильмов ЭР100 и премьерой ее первой кинокартины «Товарищ ребенок», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Госканцелярии Яанус Рохумаа . «В программе ЭР100 сейчас около 1900 мероприятий, более 500 из которых состоятся именно в ближайшие месяцы. Так что впереди богатые на события юбилейные весна и лето», – добавил Рохумаа.

По словам руководителя крупных мероприятий ЭР100 Маргуса Кастерпалу, празднование сотого дня рождения Эстонской Республики весной и летом сосредоточится на местных общинах. «Сохранению местных общин в разные времена способствовала их сильная связь со своим родным краем, это выражалось в том числе и в использовании цветов и узоров местных церковных приходов в национальных костюмах. Именно поэтому во время толок акции «Сделаем!» в этом году Эстония будет вновь окрашена в цвета исторических церковных приходов, или кихелькондов», – сказал Кастерпалу. «Без народа нет государства. Поэтому юбилейные походы ЭР100, день матери, акция «Сто дубов для Эстонии» напоминают нам о том, что нужно ценить наши корни и друг друга. Большая летняя неделя ЭР100 в августе также предложит множество возможностей отпраздновать юбилей страны в местных общинах по всей Эстонии», – добавил Кастерпалу.