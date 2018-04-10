Летом юбилей ЭР отметят и в местных общинах, и во всем мире

Весенние и летние мероприятия программы празднования сотого дня рождения Эстонской Республики пройдут в местных общинах по всей Эстонии. Всего с апреля по август состоится более 500 событий по всему миру.
«Юбилейный год ЭР100 начался успешно. Интерес жителей Эстонии к программе мероприятий был очень высок, начиная с событий недели празднования дня рождения республики и заканчивая программой фильмов ЭР100 и премьерой ее первой кинокартины «Товарищ ребенок», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Госканцелярии Яанус Рохумаа. «В программе ЭР100 сейчас около 1900 мероприятий, более 500 из которых состоятся именно в ближайшие месяцы. Так что впереди богатые на события юбилейные весна и лето», – добавил Рохумаа.
Рохумаа отметил, что именно летом стоит пригласить в гости проживающих за рубежом друзей, чтобы вместе отпраздновать юбилей Эстонии.
По словам руководителя крупных мероприятий ЭР100 Маргуса Кастерпалу, празднование сотого дня рождения Эстонской Республики весной и летом сосредоточится на местных общинах. «Сохранению местных общин в разные времена способствовала их сильная связь со своим родным краем, это выражалось в том числе и в использовании цветов и узоров местных церковных приходов в национальных костюмах. Именно поэтому во время толок акции «Сделаем!» в этом году Эстония будет вновь окрашена в цвета исторических церковных приходов, или кихелькондов», – сказал Кастерпалу. «Без народа нет государства. Поэтому юбилейные походы ЭР100, день матери, акция «Сто дубов для Эстонии» напоминают нам о том, что нужно ценить наши корни и друг друга. Большая летняя неделя ЭР100 в августе также предложит множество возможностей отпраздновать юбилей страны в местных общинах по всей Эстонии», – добавил Кастерпалу.
Знаменательные события ЭР100 весной и летом юбилейного года:
- Начиная с апреля по всей Эстонии проводятся юбилейные походы ЭР100.
- 1 мая начнется посадка дубовых рощ и парков в рамках акции «Сто дубов для Эстонии».
- 5 мая состоится день полезных дел «Сделаем!». В рамках акции разные объекты по всей Эстонии будут украшены в цвета исторических церковных приходов.
- 13 мая концерт в честь дня матери впервые пройдет на площади Вабадузе, на нем будут исполнены новые произведения, посвященные столетнему юбилею Эстонской Республики.
- 1 июня будет открыто большинство дубовых рощ, разбитых в рамках акции «Сто дубов для Эстонии», в том числе и крупнейший государственный парк в Тамсалу размером в пять гектаров.
С 18 по 25 августа состоится большая летняя неделя ЭР100:
- 17.-18.08 – Первый всеэстонский праздник поэзии в Раквере
- 17.-26.08 – фестиваль велосипедной езды Tour d’ÖÖ
- 18.08 – День природы Эстонии
- 19.-25.08 – походы на природных походных тропах RMK
- 19.08 – всемирное совместное хоровое пение «Власть песни»
- 19.-26.08 – концертный тур оркестра Департамента Полиции и погранохраны «Вдоль границы» (смотрите афишу)
- 20.08 – мероприятия в честь Дня восстановления независимости Эстонии по всей стране, праздник танца «100-летняя ночь» в Пярну
- 22.08 – открытие обновленной центральной площади Валга/Валка
- 23.08 – открытие мемориала жертвам коммунизма в Маарьямяэ
- 25.08 – ночь древних огней по всей Эстонии, концерты Эстонского государственного симфонического оркестра ERSO и Тыну Кальюсте на острове Найссаар и в порту Какумяэ
- 25.-26.08 - открытие самой длинной гастрономической улицы в Эстонии - 175 километров возле Чудского озера.