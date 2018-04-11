ЭР100: дети получат более тысячи музыкальных инструментов

«Каждый музыкальный инструмент дарит огромную радость, которая благодаря будущим виртуозам и их игре распространяется по всей Эстонии и за ее пределы», – сказал член руководящей группы ЭР100 Госканцелярии Тийт Пруули. «Всего благодаря начинанию «Каждому ребенку – свой музыкальный инструмент» 412 учебным заведениям в разных местах Эстонии подарено более 2700 новых музыкальных инструментов», – добавил Пруули.

Тур подачи ходатайств для получения поддержки в приобретении музыкальных инструментов 2018 года был открыт с 1 февраля по 20 марта. Всего представили ходатайства 279 учебных заведений на приобретение 1363 музыкальных инструментов. Поддержка была выделена 254 учебным заведениям на покупку 1031 музыкального инструмента.

«Детям нравится учиться игре на музыкальных инструментах, а проект «Каждому ребенку – свой музыкальный инструмент» сделал это возможным для многих юных любителей музыки по всей Эстонии», – сказал руководитель проекта Аллан Тамме. «По результатам тура подачи ходатайств этого года, поддержку на приобретение различных музыкальных инструментов получат многие музыкальные школы, оркестры, детские сады и прочие учебные заведения. В том числе благодаря начинанию в музыкальных школах Антсла и Кейла, а также в Центре обучения Кохила появятся теперь и электроорганы», – добавил Тамме.

В комиссию, принимавшую решения о распределении средств проекта, вошли Валдо Рюйтельмаа (Общество духовой музыки Эстонии), Ахто Абнер (Эстонcкий союз образования в области эстрадной музыки), Юри-Руут Кангур (Союз симфонических оркестров Эстонии), Кадри Лейватегия (Союз музыкальных школ Эстонии), Кайри Лейво (Эстонский центр фольклорной музыки), Аллан Тамме (руководитель проекта «Каждому ребенку – свой музыкальный инструмент»).