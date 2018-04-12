Кинопрограмма ЭР100 представляет шесть трогательных историй из жизни

«Настолько искренних документальных фильмов в Эстонии до сих пор не создавалось. Очень интересно наблюдать за тем, как опытные женщины-режиссеры, создавшие ранее многие документальные и художественные фильмы, на этот раз развернули камеру в свою сторону и рассказывают истории о любви, потерях, старении и отношениях с близкими», – сказал продюсер сборника документальных фильмов «Корни» Юло Пикков. «Во время просмотра этих фильмов можно будет и поплакать, и от души посмеяться, а заодно и попутешествовать, поскольку истории записаны в Македонии, Чехии, Таиланде и Эстонии», – добавил Пикков.