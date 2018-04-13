440 библиотек получат полный комплект книжной серии ЭР100

Книжная серия ЭР100 поступит в наиболее посещаемые школьные и общественные уездные библиотеки. Благодаря этим произведениям, написанным специалистами своего дела, все любознательные люди смогут быть в курсе истории развития разных областей жизни Эстонии за последний век», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Госканцелярии Тоомас Кихо.

Всего книжную серию ЭР100 получат в подарок 440 школьных и общественных библиотек по всей Эстонии.

Отбор библиотек был сделан в сотрудничестве с Министерством культуры на основе статистики их посещаемости.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни.

На сегодняшний день в свет вышло четыре произведения серии: «100 лет эстонского государства», «100 лет эстонского дизайна и рекламы», «100 лет эстонского театра» и «100 лет железной дороги Эстонии».

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано 44 произведения серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

Обзорная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством «Post Factum» в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться здесь www.ev100.ee/ev100-raamatusari.