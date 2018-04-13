Факельная эстафета пройдет по всей Эстонии

В Пярнумаа факельная эстафета в Юрьеву ночь практикуется с 2012 года, но в этом году организаторы намерены провести ее по всей стране, что должно по их задумке объединить народ и напомнить о важнейшем эпизоде в истории страны.

Если раньше с помощью огня измеряли, сколько нужно людей для создания цепочки, чтобы передать сигнал от границы уезда до центра города Пярну, то в этот раз маршрут планируется проложить намного более впечатляющий.

Старт экспериментальной факельной эстафеты будет дан возле пайдеской башни Валлиторн в 22.00. Эстафета разойдется в четыре разные стороны: Пярну, Таллинн, Раквере и Тарту.

В 1343 году, когда в Эстонии вспыхнуло крестьянское восстание, других методов обмена информацией на расстоянии не было. В те времена зажигали факел, его огонь видели люди в следующем поселении и с помощью огня по цепочке передавали весть дальше.

В процессе примут участие все уезды по этим маршрутам, приглашены жители маленьких городов и сел. Финальные праздники пройдут во всех четырех пунктах назначения, в рамках которых будут экскурсы в историю, мастер-классы и концерты. Больше информации ТУТ.