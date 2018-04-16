Галерея: общественным и школьным библиотекам переданы первые книги серии ЭР100

«Книжная серия, которая охватывает широкий круг областей нашей жизни, является хорошим пополнением для фондов наиболее посещаемых уездных общественных и школьных библиотек», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. «Сегодня в первой средней школе Эстонии с эстонским языком обучения первые издания книжной серии ЭР100 были переданы тартуским городским библиотекам, всего книги поступят в более чем 400 общественных и школьных библиотек по всей Эстонии», – добавил Кихо.

Всего книжную серию ЭР100 получат в подарок 440 школьных и общественных библиотек по всей Эстонии. Отбор библиотек был сделан в сотрудничестве с Министерством культуры на основе статистики их посещаемости.

Член руководящей группы ЭР100 Тийт Пруули выразил радость по поводу того, что важность книжной серии была замечена и поддержана различными предприятиями. «Очень многие предприниматели сделали по случаю юбилея Эстонии прекрасный подарок, оказав финансовую поддержку в приобретении произведений, входящих в книжную серию ЭР100, библиотекам Эстонии. Многие произведения серии еще не вышли в свет, поэтому у всех желающих еще имеется возможность внести свой вклад и поддержать просвещение в Эстонии», – добавил Пруули.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. На сегодняшний день в свет вышло четыре произведения серии: «100 лет эстонского государства», «100 лет эстонского дизайна и рекламы», «100 лет эстонского театра» и «100 лет железной дороги Эстонии».