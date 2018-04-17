В Ида-Вирумаа появится большая дубрава

К инициативе Государственной канцелярии «100 дубов для Эстонии» присоединился Swedbank, который совместно с Центром управления государственными лесами высадит по случаю сотого дня рождения Эстонской Республики дубовую рощу в Куртна, Ида-Вирумаа. К высадке готовится свыше двух тысяч саженцев. В юбилейном году в каждом эстонском уезде будет создано по меньшей мере по одному дубовому парку ЭР100.
«Проект по созданию дубовых парков ЭР100, которые будут в течение веков напоминать о сотом дне рождения Эстонской Республики, начался в 2013 году, когда из желудей были пророщены саженцы», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «В юбилейный год каждый из уездов станет богаче как минимум на один дубовый парк, а вместе с жителями Эстонии и предприятиями эта инициатива сможет оставить после себя еще больший след», – добавил Рохумаа.
«Высадка дубовой рощи в Ида-Вирумаа – это подарок Swedbank к сотому дню рождения Эстонской Республики. Дуб на протяжении всей нашей истории являлся для эстонцев особенным деревом – символом нашей силы и выносливости. Дубовая роща будет расти вместе с нами в течение многих лет, как и мы растем вместе с нашими коллегами, клиентами, c нашей местной общиной и с нашим государством», – сказал генеральный директор Swedbank в Эстонии Роберт Китт.
Высадка дубов и создание парков пройдет по всей Эстонии в мае, посадка дубовой рощи Swedbank состоится 12 мая. Большинство дубовых парков будет открыто 1 июня, в их числе будет и представительный государственный парк в Тамсалу, размер которого составляет пять гектаров.
О высадке дубового парка или посадке дерева просим сообщить по адресу tammed@riigikantselei.ee. Более подробная информация о дубовых парках: https://www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii.