Вышла книга о лесах Эстонии

«Эстонцы называют себя «лесным народом», но часто не могут объяснить причин этого», – сказал автор книги Тойво Мейкар. «В книге «100 лет лесоводства Эстонии» описаны экономические и культурные аспекты, связанные с лесным делом, а также их влияние на протяжении последнего века», – добавил Мейкар.

«Эстонский лес, как и наше столетнее государство, пережил взлеты и падения, о которых в своем произведении написал для будущих поколений настоящий эксперт этой области Тойво Мейкар», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо.

Тойво Мейкар является историком лесоводства, автором и редактором многочисленных публикаций и книг о лесном деле. Исследовательские работы Мейкара связаны с историей лесоводства балтийских губерний и лесного дела Эстонии. Мейкар также вел курс истории лесоводства Эстонии в Эстонском университете естественных наук.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари. Обзорная книжная серия ЭР100 будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ev100-raamatusari.