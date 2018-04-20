Jazzkaar откроется мировой премьерой необычной постановки

«Крупнейший джазовый фестиваль стран Балтии откроет в этом году новая постановка «История сотни», на создание которой авторов вдохновил юбилей нашей страны», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «Сотня – это магическая цифра, и эта магия будет присутствовать и в уникальном документальном концертном представлении, в котором через музыку и фотографии будут переданы духовный мир и сущность наших людей», – добавил Рохумаа.

По словам главного организатора фестиваля Анне Эрм, юбилейный год является особенным, поскольку и музыканты, и композиторы, и все остальные люди испытывают творческий подъем. «Все хотят подарить радость Эстонии и ее людям, сделать нашу жизнь светлей, красивей и лучше. Большое всем спасибо! Это радость – творить и делать хорошую работу вместе», – сказала Эрм.

«История сотни» – это документальный портрет Эстонии и проживающих в ней людей. Музыка Эрки Пярноя и видеопостановка Яака Принтса и Каупо Киккаса создают поэтическое обобщение Эстонии. В ходе постановки посредством прямой видеотрансляции с публикой встретится сто жителей Эстонии.

Новое музыкальное произведение Эрки Пярноя исполнят вместе с автором лучшие эстонские музыканты: Йоэль-Расмус Реммель (клавишные инструменты), Сандер Мёльдер (виолончель и электроника), Пеэду Кассь (контрабас), Кристьян Каллас (ударные инструменты), вокалисты Анна Пылдвеэ и Сянни Ноорметс, а также группа духовых инструментов в составе Меэлиса Винда, Йоханнеса Кийка и Кейо Вуття.

Телеканал ETV будет вести запись концертного представления, которую можно будет увидеть 1 мая в документальной передаче ETV «История сотни».

Организационная информация

Представить постановку публике помогает Viru Keskus. Представление пройдет в портовом городке Noblessner по адресу Аллвеэлаэва, 4. В здании уличная температура, просим одеться в соответствии с погодными условиями. Исходя из особенностей концертной постановки и места ее показа каждое из зрительских мест имеет уникальную видимость. Советуем добраться до места проведения мероприятия пешком или на общественном транспорте, поскольку число парковочных мест ограничено.