Стартует проект ЭР100 «Художники в коллекциях»

В рамках проекта «Художники в коллекциях», являющегося частью художественной программы ЭР100, художники будут проходить резидентуру в музеях, знакомясь с их историей, развитием, ежедневной работой и коллекциями. «Приятно отметить, что музеи были согласны впустить художников на свою «кухню». Для участвующих в проекте художников это и эксперимент, и возможность более тесно познакомиться с одним из мест в Эстонии, отойти от обыденного галерейного круговорота и испытать свои идеи, методы работы и установки», – сказала одна из кураторов проекта Маарин Эктерманн.

В результате резидентуры художников будет подготовлено десять выставок, вдохновленных постоянной экспозицией музеев или интерпретацией их коллекций. «Работа художников с коллекциями музеев или в их архивах является достаточно распространенной практикой в современном западном искусстве, однако проект такого объема проводится в Эстонии впервые. В его фокусе – региональное измерение, возможность изучить каждодневную жизнь и культурное наследие в разных уголках Эстонии и сотрудничество с местными общинами», – пояснила одна из организаторов Мари-Анн Тальвисту.

В проекте участвуют:

Рауль Келлер и Музей телерадиовещания Эстонии в Тюри;

Михкель Илус и Музей А. Х. Таммсааре в Варгамяэ;

Яссь Каселаан и Музей Сааремаа в Курессааре;

Марге Монко и Музей Вырумаа;

Лаура Пыльд и Кундаский цементный музей;

Фло Казеару и Музей Койдула в Пярну;

Яанус Самма и Музей Лийва в Алатскиви;

Евгений Золотко и Силламяэский музей;

Эва Мустонен и Музей-хутор сету в Вярска;

Аэт Адер, Лаур Кауниссаре и Краеведческий музей Нарва-Йыэсуу.

Курируемый Маарин Эктерманн и Мари-Анн Тальвисту проект «Художники в коллекциях», который продлится весь 2018 год. В рамках проекта 11 современных художников и творцов (Яанус Самма, Фло Казеару, Марге Монко, Евгений Золотко, Рауль Келлер, Михкель Илус, Лаура Пыльд, Яссь Каселаан, Ает Адер, Лаур Кауниссааре, Марит Илисон) будут работать в десяти малых музеях Эстонии (в их числе – Выруский музей, музей Койдулы в Пярну, музей телерадиовещания Эстонии в Тюри, музей А.Х. Таммсааре в Варгамяэ, Сааремааский музей, музей Силламяе, музей Лийви в Алатскиви, музей цемента в Кунда). Во всех музеях в конце проекта «родится» выставка.

Проект курируют искусствоведы Маарин Эктерманн и Мари-Анн Тальвисту (Художественный музей KUMU) и графический дизайнер Виктор Гуров.

Дополнительная информация: http://proloogkool.eu/kunstnikudkogudes

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#kunstnikudkogudes #EV100kunstiprogramm

Художественную программу ЭР100 проводит организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии совместно с Эстонским центром современного искусства и