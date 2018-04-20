ВИДЕО: Шоссейные велогонки в Тарту пройдут по живописным маршрутам

27 мая состоится легендарное мероприятие Tartu Rattaralli, которое в этом году посвящено столетию ЭР и входит в спортивную программу юбилейного года. В программе крупнейшего в Восточной Европе ралли на шоссейных велосипедах - дистанции 135 и 56 км, а маршруты пролягут по живописным дорогам Южной Эстонии.
Основная дистация (135 км) пролегает по маршруту Тарту - Ныо - Пангоди - Отепяэ - Ихамару - Вана-Куусте - Тарту. Таким отрезком в рамках гонок участникам ездить до сих пор не предлагалось.
"Маршрут по-настоящему интересный и разнообразный. Длинную дистанцию можно назвать самой гористой в истории Тартуских гонок, но она точно не самая сложная. Подъемы сменяются длинными спусками, во время которых велосипедисты могут набраться сил", - комментирует директор состязаний Индрек Кельк.
Короткая дистанция (56 км) частично пролегает по маршруту длинной, впервые "в меню" ралли отрезок Ныо - Камбья.
"Этот участок был несколько лет назад заасфальтирован и данная дорогая представляет из себя красивый путь с поворотами налево и направо и подъемами вверх и вниз. Достойный и располагающий к себе участок для велосипедистов как внешне, так и по профилю", - добавил Кельк.
37-е по счету шоссейные велогонки в Тартумаа входят в спортивную программу ЭР100. Награждения участников пройдут по-юбилейному торжественно, они получат юбилейные медали, а также стартовые номера с особым дизайном и дипломы.
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Регистрация для участия заканчивается 27 апреля.
Обзор дистанции смотрите на видео: