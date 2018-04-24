вторник, 24 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
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  • Эстонию, Латвию и Литву свяжет музыкальная цепочка

Эстонию, Латвию и Литву свяжет музыкальная цепочка

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ФОТО: Peeter Langovits

Музыкальные концерты пройдут по всем Балтийским республикам, отмечающим свое столетие, и символически связажут три страны музыкальной цепочкой. В Эстонии юбилейную эстафету примут в четырех городах: 24 апреля – в тартуском концертном зале «Ванемуйне», 25 апреля – в концертном доме Йыхви, 26 апреля – в столичном зале «Эстония» и 27 апреля – в Пярнуском концертном доме.

Наряду с произведением известного эстонского композитора Эркки-Свена Тюйра "Questions..." прозвучат новейшие музыкальные сочинения латышских и литовских композиторов, которые были созданы специально к празднованию годовщины.

 В программе: «Here at the quiet limit» Юсте Янулите (премьера, 2018), «Musica Appassionata» Петериса Васкса, «Questions…» Эрки-Свена Тюйра.

 Музыкальный балтийский путь станет заключительным концертом сезона Eesti Kontsert. Программу представляют Эстонский национальный мужской хор и Литовский государственный камерный оркестр. В качестве солистов выступят контратенор Ка Бо Чан, тенор Вальтер Соосалу и баритон Отт Индермитте. Дирижер концерта – Микк Юлеоя.

Билеты в продаже в пунктах Piletilevi, Piletimaailm и в кассах концертных залов. 

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