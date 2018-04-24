Эстонию, Латвию и Литву свяжет музыкальная цепочка

Музыкальные концерты пройдут по всем Балтийским республикам, отмечающим свое столетие, и символически связажут три страны музыкальной цепочкой. В Эстонии юбилейную эстафету примут в четырех городах: 24 апреля – в тартуском концертном зале «Ванемуйне», 25 апреля – в концертном доме Йыхви, 26 апреля – в столичном зале «Эстония» и 27 апреля – в Пярнуском концертном доме.