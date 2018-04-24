В Эстонию с визитом прибудут норвежский кронпринц и принцесса
24 апреля 2018 г., 15:30
Норвежский кронпринц Хокон с супругой, кронпринцессой Метте-Марит 25-26 апреля посетят с официальным визитом Эстонию. В ходе визита они примут участие в акции "Сто дубов для Эстонии", инициированной Госканцелярией к столетию Эстонии.
В первый день визита королевская чета встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд, после чего стороны дадут совместную пресс-конференцию. Также кронпринц и кронпринцесса посадят в парке Кадриорг дерево в рамках инициативы "100 дубов для Эстонии".
26 апреля гости откроют норвежско-эстонский бизнес-форум, организованный фондом Innovation Norway и Целевым фондом развития предпринимательства Эстонии (EAS), ознакомятся с творческим городком Telliskivi и побывают в Старом городе.