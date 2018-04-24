В Эстонию с визитом прибудут норвежский кронпринц и принцесса

В первый день визита королевская чета встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд, после чего стороны дадут совместную пресс-конференцию. Также кронпринц и кронпринцесса посадят в парке Кадриорг дерево в рамках инициативы "100 дубов для Эстонии".