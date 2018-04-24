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  • В Эстонию с визитом прибудут норвежский кронпринц и принцесса

В Эстонию с визитом прибудут норвежский кронпринц и принцесса

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ФОТО: Aaserud, Lise / NTB scanpix/Scanpix

Норвежский кронпринц Хокон с супругой, кронпринцессой Метте-Марит 25-26 апреля посетят с официальным визитом Эстонию. В ходе визита они примут участие в акции "Сто дубов для Эстонии", инициированной Госканцелярией к столетию Эстонии.

В первый день визита королевская чета встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд, после чего стороны дадут совместную пресс-конференцию. Также кронпринц и кронпринцесса посадят в парке Кадриорг дерево в рамках инициативы "100 дубов для Эстонии"

26 апреля гости откроют норвежско-эстонский бизнес-форум, организованный фондом Innovation Norway и Целевым фондом развития предпринимательства Эстонии (EAS), ознакомятся с творческим городком Telliskivi и побывают в Старом городе.

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