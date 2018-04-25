День матери в юбилейном году пройдет на площади Вабадузе

«В юбилейном году концерт в честь Дня матери впервые пройдет на площади Вабадузе, где все желающие смогут отпраздновать этот день под открытым небом вместе с любимыми артистами. Ведь самую большую радость в этот день приносят именно моменты, проведенные вместе с близкими», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. По словам председателя правления Общества мужской песни Эстонии Хирво Сурва, в честь сотого дня рождения Эстонии все мамы получат в подарок новые песни. «В честь всех мам в исполнении хоров и оркестров прозвучат новые произведения любимых артистов, которые позже будут записаны на диск», – добавил Сурва.

По словам руководителя редакции передач о стиле жизни Эстонской национальной телерадиовещательная корпорации (ERR) Кармель Килланди, особенным станет День матери и для канала ETV. «Это несказанно трогательный день, в который наши мысли будут с нашими мамами и бабушками как во время передач, так и в перерывах между ними. В 11:30 начнется прямая трансляция с площади Вабадузе, благодаря которой душевный концерт в честь дня матери можно будет увидеть и в каждом доме», – сказала Килланди.

Вместе с популярными эстонскими артистами на концерте выступят общеэстонский хор мальчиков «Kalev» Общества мужской песни Эстонии, квинтет хора мальчиков Национальной оперы «Эстония», мужской хор Таллиннского университета, Общеэстонский молодежный симфонический оркестр и хоры песенной студии Эстонского радио.