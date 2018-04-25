Лучшим юбилейным продуктом питания стало мороженое в цветах триколора

Сливочное мороженое в сине-черном-белом цвете было признано лучшим продуктом питания, выпущенным к столетнему юбилею Эстонской Республики. Продукция комбината Premia Tallinna Külmhoone заслужила признание спецкомиссии конкурса ”Лучшего продукта Эстонии 2018 года".
По словам руководителя Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, все продукты питания, выпущенные по случаю ЭР100, являются в своем роде исключительными и их можно рассматривать как подарки от предприятий всем жителям. ”Оценивавшая продукты комиссия осталась под впечатлением, что столь необычная сине-черно-белая концепция мороженого вобрала в себя традиционные для Эстонии вкусы: черничное мороженое с экстрактом ягод асаи, шоколадное мороженое, оттененное натуральным растительным древесным углем, и любимое эстонским потребителем ванильное сливочное мороженое”, — прокомментировала Потисепп.
В комиссию по оценке этих особых продуктов вошли мастер каламбура Кейти Вилмс, историк Давид Всевиов, главный постановщик праздника "Я остаюсь" Маргус Тоомла, пропагандист культуры сету Аннела Лаанеотс, популяризатор науки, профессор ТУ, медик Михкель Зилмер.