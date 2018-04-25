Лучшим юбилейным продуктом питания стало мороженое в цветах триколора

По словам руководителя Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, все продукты питания, выпущенные по случаю ЭР100, являются в своем роде исключительными и их можно рассматривать как подарки от предприятий всем жителям. ”Оценивавшая продукты комиссия осталась под впечатлением, что столь необычная сине-черно-белая концепция мороженого вобрала в себя традиционные для Эстонии вкусы: черничное мороженое с экстрактом ягод асаи, шоколадное мороженое, оттененное натуральным растительным древесным углем, и любимое эстонским потребителем ванильное сливочное мороженое”, — прокомментировала Потисепп.