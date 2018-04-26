Концерт "Столетие в музыке" соберет лучших джазменов Прибалтики

В концертном доме Alexela 15 мая 2018 в 19:00 прозвучат известные произведения эстонских, латвийских, литовских и западных композиторов, которые представит биг-бенд Латвийского радио. Это наиболее выдающиеся представители джазовой музыки Латвии, свыше девяти тысяч их записей хранятся в фонотеке Латвийского радио. В концерте также примут участие Маарья-Лийс Илус и Отт Лепланд, пианистка Кирке Карья, басист Пеэду Кассь из Эстонии, джазовая певица Кристине Праулина и вокальный ансамбль Framest из Латвии, пианист и композитор Дайниус Пулаускас и джазовый трубач Валериус Рамошка из Литвы, а также Петтери Хаса, который хоть и родом из Финляндии, но является известным в Эстонии мастером ударных инструментов.