пятница, 27 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Главное
Новости
События
EV100
Эстонской Республике - 100
Вручим Эстонии подарки!
Postimees
  • ЭР100
  • Концерт "Столетие в музыке" соберет лучших джазменов Прибалтики

Концерт "Столетие в музыке" соберет лучших джазменов Прибалтики

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Foto: Stina Kase

В честь дня Таллинна и сотого дня рождения Эстонской Республики пройдёт масштабный концерт «Столетие в музыке», на котором выступит биг-бенд Латвийского радио вместе с выдающимися солистами из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

В концертном доме  Alexela 15 мая 2018 в 19:00 прозвучат известные произведения эстонских, латвийских, литовских и западных композиторов, которые представит биг-бенд Латвийского радио. Это наиболее выдающиеся представители джазовой музыки Латвии, свыше девяти тысяч их записей хранятся в фонотеке Латвийского радио. В концерте также примут участие Маарья-Лийс Илус и Отт Лепланд, пианистка Кирке Карья, басист Пеэду Кассь из Эстонии, джазовая певица Кристине Праулина и вокальный ансамбль Framest из Латвии, пианист и композитор Дайниус Пулаускас и джазовый трубач Валериус Рамошка из Литвы, а также Петтери Хаса, который хоть и родом из Финляндии, но является известным в Эстонии мастером ударных инструментов.

Концерт организует Таллиннский департамент культуры.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ