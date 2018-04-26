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Кожанка Ильвеса, платье Вески и первый эстонский винил Открывается супервыставка, посвященная истории эстонской музыки!

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ФОТО: Kaader videost / Hooandja.ee

Выставка Эстонского музея театра и музыки "Звук свободы! История эстонской музыки" откроется 3 мая в помещениях замка на холме Маарьямяги. Выставка посвящена эстонской музыке 1901-2001-х годов и одновременно столетию Эстонской Республики.

Выставка Эстонского музея театра и музыки "Звук свободы! История эстонской музыки" откроется 3 мая в помещениях замка на холме Маарьямяги. Выставка посвящена эстонской музыке 1901-2001-х годов и одновременно столетию Эстонской Республики.

Самые ключевые персоны, события, ансабли, композиторы в истории эстонской музыки. Все это вошло в обзорную выставку, посвященную истории музыки Эстонии. Все вышеперечисленное, а также музыкальная цензура, конкурсы, движение панков и поющая революция, первый джаз-бенд, телепередача Horoskoop, первые сэлфи, культура битников и неутомимое "Евровидение".

В ряду экспонатов:

  • Первый винил 1901 года выпуска;
  • Аккордеон Раймонда Валгре;
  • Первый эстонский синтезатор Varioola;
  • Гитара Эмиля Лаансоо;
  • Сценические костюмы Тыниса Мяги, Анне Вески и Марью Ляник;
  • Саксофон Валтера Оякяэра;
  • Кожанка Тоомаса Хендрика Ильвеса и многое другое.

Вернисаж состоится 3 мая в 17.00. Выставка откроется бесплатным молодежным концертом под управлением Сийма Аймла. Вход в этот вечер на выставку в 18.00-20.00 по цене 4 €.

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