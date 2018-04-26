Кожанка Ильвеса, платье Вески и первый эстонский винил

Выставка Эстонского музея театра и музыки "Звук свободы! История эстонской музыки" откроется 3 мая в помещениях замка на холме Маарьямяги. Выставка посвящена эстонской музыке 1901-2001-х годов и одновременно столетию Эстонской Республики.
Выставка Эстонского музея театра и музыки "Звук свободы! История эстонской музыки" откроется 3 мая в помещениях замка на холме Маарьямяги. Выставка посвящена эстонской музыке 1901-2001-х годов и одновременно столетию Эстонской Республики.
Самые ключевые персоны, события, ансабли, композиторы в истории эстонской музыки. Все это вошло в обзорную выставку, посвященную истории музыки Эстонии. Все вышеперечисленное, а также музыкальная цензура, конкурсы, движение панков и поющая революция, первый джаз-бенд, телепередача Horoskoop, первые сэлфи, культура битников и неутомимое "Евровидение".
В ряду экспонатов:
- Первый винил 1901 года выпуска;
- Аккордеон Раймонда Валгре;
- Первый эстонский синтезатор Varioola;
- Гитара Эмиля Лаансоо;
- Сценические костюмы Тыниса Мяги, Анне Вески и Марью Ляник;
- Саксофон Валтера Оякяэра;
- Кожанка Тоомаса Хендрика Ильвеса и многое другое.
Вернисаж состоится 3 мая в 17.00. Выставка откроется бесплатным молодежным концертом под управлением Сийма Аймла. Вход в этот вечер на выставку в 18.00-20.00 по цене 4 €.