Кожанка Ильвеса, платье Вески и первый эстонский винил

Выставка Эстонского музея театра и музыки "Звук свободы! История эстонской музыки" откроется 3 мая в помещениях замка на холме Маарьямяги. Выставка посвящена эстонской музыке 1901-2001-х годов и одновременно столетию Эстонской Республики.

Самые ключевые персоны, события, ансабли, композиторы в истории эстонской музыки. Все это вошло в обзорную выставку, посвященную истории музыки Эстонии. Все вышеперечисленное, а также музыкальная цензура, конкурсы, движение панков и поющая революция, первый джаз-бенд, телепередача Horoskoop, первые сэлфи, культура битников и неутомимое "Евровидение".

В ряду экспонатов:

Первый винил 1901 года выпуска;

Аккордеон Раймонда Валгре;

Первый эстонский синтезатор Varioola;

Гитара Эмиля Лаансоо;

Сценические костюмы Тыниса Мяги, Анне Вески и Марью Ляник;

Саксофон Валтера Оякяэра;

Кожанка Тоомаса Хендрика Ильвеса и многое другое.