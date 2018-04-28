Выру станет танцевальной столицей Эстонии

В это воскресенье, 29 апреля, в 11 часов в центральном парке Выру начнется танец-эстафета «Выру танцует». В ходе эстафеты станцуют 18 народных танцев Вана-Вырумаа, во время которых будет пройдено расстояние в 2400 метров.
Танцевальная эстафета стартует от перекрестка улиц Луха и Олеви. Все 18 народных танцев, которые будут исполнены опытными танцорами во время эстафеты, тем кто хочет присоединиться, можно выучить прямо на месте. Каждый танец будет исполняться по двести метров, затем его продолжая другие пары. В 12.05 в центральном парке будет громко включена радиостанция Vikerraadio, которая передаст музыку для главного танцевального номера мероприятия - "Pärliine".
Выруский фестиваль традиционных танцев
- Начиная с 1995 года сотни танцоров, музыкантов и певцов из Эстонии и со всего мира собираются в июле в Выруском уезде и предлагают уникальную возможность стать частью народного творчества разных стран.
- Фестиваль — это яркие концерты и танцевальные вечера, конкурсная игра на гармони типа Теппо, мастер-классы, большой уличный танец, вечерние песни на пляже Тамула, концерты молодых народных музыкантов, ночное кино, ярмарка искусства и рукоделия.
- Миссия фестиваля – продвигать народный танец и культуру фестивалей в этой области в Эстонии, а также сохранять эту культуру, как самый крупный самобытный фестиваль в Эстонии.
XXIV фестиваль в Выру пройдет с 5 по 8 июля.
Внимание! Перед началом эстафеты в 10.30 на спортивном стадионе Выру из участников будет выстроено символическое улыбающееся солнце, которое является и логотипом фестиваля! Приглашаются все!