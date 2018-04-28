Выру станет танцевальной столицей Эстонии

Танцевальная эстафета стартует от перекрестка улиц Луха и Олеви. Все 18 народных танцев, которые будут исполнены опытными танцорами во время эстафеты, тем кто хочет присоединиться, можно выучить прямо на месте. Каждый танец будет исполняться по двести метров, затем его продолжая другие пары. В 12.05 в центральном парке будет громко включена радиостанция Vikerraadio, которая передаст музыку для главного танцевального номера мероприятия - "Pärliine".