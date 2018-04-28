Фильм "Товарищ ребенок" преодолел магический рубеж в 100 000 зрителей

По словам продюсера Рийны Сильдос, эта новость радует всю команду, работавшую над созданием картины, - лучшего подарка, по ее мнению, и ждать было невозможно.

Первый полнометражный фильм режиссёра Моники Сийметс основан на сюжете автобиографического романа всеми любимой писательницы Леэло Тунгал «Товарищ ребёнок и взрослые люди» и «Бархат и опилки». Параллельно с фильмом писательница создаёт последнюю часть трилогии.