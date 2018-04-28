Фильм "Товарищ ребенок" преодолел магический рубеж в 100 000 зрителей

103 587 зрителей помотрели в кинотеатрах с момента премьеры в марте дебютный фильм эстонского режиссера Моники Сийметс "Товарищ ребенок". Это первая художественная кинолента, выход которой был приурочен к столетию Эстонской республики. "Товарищ ребенок" вошел в десятку самых популярных эстонских фильмов в первые же премьерные выходные.
По словам продюсера Рийны Сильдос, эта новость радует всю команду, работавшую над созданием картины, - лучшего подарка, по ее мнению, и ждать было невозможно.
Первый полнометражный фильм режиссёра Моники Сийметс основан на сюжете автобиографического романа всеми любимой писательницы Леэло Тунгал «Товарищ ребёнок и взрослые люди» и «Бархат и опилки». Параллельно с фильмом писательница создаёт последнюю часть трилогии.
Всего в программу фильмов ЭР100 вошли художественные фильмы «Товарищ ребенок» („Seltsimees laps“), «Возьми или оставь» („Võta või jäta“), «Изгой» („Põrgu Jaan“), «Рождество Эйи в Тондикаку» („Eia jõulud Tondikakul“) и «Правда и справедливость» („Tõde ja õigus“), полнометражный анимационный фильм «Лотте и пропавшие драконы» („Lotte ja kadunud lohed“), документальные фильмы «Корни» („Juured“) и «Земля, изваянная ветрами» („Tuulte tahutud maa“), телесериал «Банк» („Pank“) и серия короткометражных документальных фильмов телеканала ETV «Изобретая Эстонию» („Leiutades Eestit“).