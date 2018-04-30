Юбилейные походы в мае приведут в заповедники и подарят приключения

«В юбилейный год приглашаем всех сходить в поход и насладиться природой Эстонии», – сказала президент Походного союза Эстонии Ингрид Кулигина . «В мае большинство походов предлагает возможность посетить полные приключений походные тропы или открыть для себя заповедники Эстонии», – добавила Кулигина.

По словам руководителя программы организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маарьи-Лийзы Соэ , в программе серии юбилейных походов ЭР100 много разнообразных и увлекательных сюрпризов. «Начиная с мая можно отправиться за приключениями на карьер Румму, в древнюю долину реки Поруни в Ида-Вирумаа или на малые острова Хийумаа», – сказала Соэ.

С апреля в течение юбилейного года пройдут походы по водотокам и по заповедникам, походы с приключениями, на открытой воде, посвященные старинной культуре, велосипедные и самокатные, походы с обзором природы и собирательством, походы по болотам, автомобильные и мотопоходы, а также походы на финских санках и на коньках. На свои походные тропы в августе приглашает и Центр управления государственными лесами (RMK).