понедельник, 30 апреля 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Главное
Новости
События
EV100
Эстонской Республике - 100
Вручим Эстонии подарки!
Postimees
  • ЭР100
  • Юбилейные походы в мае приведут в заповедники и подарят приключения

Юбилейные походы в мае приведут в заповедники и подарят приключения

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Поход на плотах с подсветкой на карьере Румму

ФОТО: Арон Урб, ЭР100

В фокусе серии юбилейных походов ЭР100 в мае – приключенческие и посвященные охране природы походы. Серия юбилейных походов призывает всех в честь сотого дня рождения Эстонской Республики отправиться в походы в разные уголки Эстонии.

«В юбилейный год приглашаем всех сходить в поход и насладиться природой Эстонии», – сказала президент Походного союза Эстонии Ингрид Кулигина. «В мае большинство походов предлагает возможность посетить полные приключений походные тропы или открыть для себя заповедники Эстонии», – добавила Кулигина.

По словам руководителя программы организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маарьи-Лийзы Соэ, в программе серии юбилейных походов ЭР100 много разнообразных и увлекательных сюрпризов. «Начиная с мая можно отправиться за приключениями на карьер Румму, в древнюю долину реки Поруни в Ида-Вирумаа или на малые острова Хийумаа», – сказала Соэ.

С апреля в течение юбилейного года пройдут походы по водотокам и по заповедникам, походы с приключениями, на открытой воде, посвященные старинной культуре, велосипедные и самокатные, походы с обзором природы и собирательством, походы по болотам, автомобильные и мотопоходы, а также походы на финских санках и на коньках. На свои походные тропы в августе приглашает и Центр управления государственными лесами (RMK).

Серию походов ЭР100 организуют Эстонский походный союз, организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии и Центр управления государственными лесами.

Регистрация и дополнительная информация о юбилейных походах ЭР100: www.EV100.ee/juubelimatkad.

Некоторые из майских походов:

Читать также

Актуально

НАВЕРХ