Юбилейные походы в мае приведут в заповедники и подарят приключения

В фокусе серии юбилейных походов ЭР100 в мае – приключенческие и посвященные охране природы походы. Серия юбилейных походов призывает всех в честь сотого дня рождения Эстонской Республики отправиться в походы в разные уголки Эстонии.
«В юбилейный год приглашаем всех сходить в поход и насладиться природой Эстонии», – сказала президент Походного союза Эстонии Ингрид Кулигина. «В мае большинство походов предлагает возможность посетить полные приключений походные тропы или открыть для себя заповедники Эстонии», – добавила Кулигина.
По словам руководителя программы организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маарьи-Лийзы Соэ, в программе серии юбилейных походов ЭР100 много разнообразных и увлекательных сюрпризов. «Начиная с мая можно отправиться за приключениями на карьер Румму, в древнюю долину реки Поруни в Ида-Вирумаа или на малые острова Хийумаа», – сказала Соэ.
С апреля в течение юбилейного года пройдут походы по водотокам и по заповедникам, походы с приключениями, на открытой воде, посвященные старинной культуре, велосипедные и самокатные, походы с обзором природы и собирательством, походы по болотам, автомобильные и мотопоходы, а также походы на финских санках и на коньках. На свои походные тропы в августе приглашает и Центр управления государственными лесами (RMK).
Серию походов ЭР100 организуют Эстонский походный союз, организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии и Центр управления государственными лесами.
Регистрация и дополнительная информация о юбилейных походах ЭР100: www.EV100.ee/juubelimatkad.
Некоторые из майских походов:
- 1.05: пешеходный поход к дюнам болот Агусалу, к центру создаваемого заповедника.
- 12.05: пешеходный поход в рамках месяца защиты природы в долину реки Валгейыги.
- 20.05: пешеходный поход вдоль границы Эстонии и России по берегу реки Поруни.
- 26.05: поход пешком и на внедорожнике по карьеру Айду.