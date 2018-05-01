Стартовал сезон посадки дубовых парков проекта «100 дубов для Эстонии»

1 мая в городе Синди был разбит дубовый парк из 100 деревьев. Мероприятие даст старт сезону посадки дубовых парков ЭР100 по всей Эстонии. В юбилейном году в каждом уезде будет создано по меньшей мере по одному дубовому парку, в общей сложности по всей в стране будет посажено несколько тысяч деревьев.
«Создание дубовых парков ЭР100 готовилось долго и обстоятельно. Очень трогательно стать свидетелем тому, как из пророщенных детьми желудей появятся дубравы, в которых будут отмечаться следующие важные юбилеи», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «В парке Оякалда в Синди будет посажено сто дубовых саженцев, а в течение мая дубовые парки ЭР100 появятся уже по всей Эстонии», – добавил Рохумаа и призвал всех желающих посадить в юбилейном году свой дуб.
С посадки парка Оякалда в городе Синди начнется общеэстонская акция создания дубрав в рамках проекта «100 дубов для Эстонии». В каждом из уездов к акции присоединилось по меньшей мере по одному местному самоуправлению, на территории которых вместе с местными детьми и молодежью в течение мая будут высажены дубовые парки в честь дня рождения Эстонии.
Все частные лица, семьи, местные общины, предприятия и организации в Эстонии и за рубежом также приглашаются к участию в создании дубовых парков или посадке отдельных деревьев в юбилейном году.
О высадке дубового парка или посадке дерева просим сообщить по адресу tammed@riigikantselei.ee. Более подробная информация о дубовых парках: www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii.
В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee/ru.