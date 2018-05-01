Стартовал сезон посадки дубовых парков проекта «100 дубов для Эстонии»

«Создание дубовых парков ЭР100 готовилось долго и обстоятельно. Очень трогательно стать свидетелем тому, как из пророщенных детьми желудей появятся дубравы, в которых будут отмечаться следующие важные юбилеи», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «В парке Оякалда в Синди будет посажено сто дубовых саженцев, а в течение мая дубовые парки ЭР100 появятся уже по всей Эстонии», – добавил Рохумаа и призвал всех желающих посадить в юбилейном году свой дуб.

С посадки парка Оякалда в городе Синди начнется общеэстонская акция создания дубрав в рамках проекта «100 дубов для Эстонии». В каждом из уездов к акции присоединилось по меньшей мере по одному местному самоуправлению, на территории которых вместе с местными детьми и молодежью в течение мая будут высажены дубовые парки в честь дня рождения Эстонии.

Все частные лица, семьи, местные общины, предприятия и организации в Эстонии и за рубежом также приглашаются к участию в создании дубовых парков или посадке отдельных деревьев в юбилейном году.

О высадке дубового парка или посадке дерева просим сообщить по адресу tammed@riigikantselei.ee. Более подробная информация о дубовых парках: www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii.