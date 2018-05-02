В юбилейный год пройдет несколько крупных мероприятий, посвященных еде

Министр сельской жизни Тармо Тамме считает эстонскую кухню - частью культуры Эстонии. "Она развивалась столетиями и отражала все четыре времени года в Эстонии. Наши разноцветные луга, урожайные поля, полные живности леса, болота, море, озера и реки дарят жителям Эстонии самую лучшую сезонную еду", - говорит Тамме.

Он подчеркнул, что в юбилейный для Эстонской Республики год, совершая закупки провианта, было бы уместно предпочитать продукты отечественного производства и подавать на стол угощения именно из них.

Министерство поддерживает шесть мероприятий, посвященных эстонской кухне и юбилею ЭР.

Первым из ряда стал всеэстонский День открытых рыбных портов в конце апреля.

Завершится цикл мероприятий в сентябре, когда традиционно отмечается Месяц эстонской кухни.

А между этим еще состоятся мероприятия, посвященные вкусам Пярнумаа, пищевой промышленности, эстонским завтракам и так далее.