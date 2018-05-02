В юбилейный год пройдет несколько крупных мероприятий, посвященных еде

Министерство сельской жизни дарит к юбилею ЭР шесть масштабных мероприятий, посвященных еде и призывает накрывать столы к празднику угощениями из отечественных продуктов.
Министр сельской жизни Тармо Тамме считает эстонскую кухню - частью культуры Эстонии. "Она развивалась столетиями и отражала все четыре времени года в Эстонии. Наши разноцветные луга, урожайные поля, полные живности леса, болота, море, озера и реки дарят жителям Эстонии самую лучшую сезонную еду", - говорит Тамме.
Он подчеркнул, что в юбилейный для Эстонской Республики год, совершая закупки провианта, было бы уместно предпочитать продукты отечественного производства и подавать на стол угощения именно из них.
Министерство поддерживает шесть мероприятий, посвященных эстонской кухне и юбилею ЭР.
Первым из ряда стал всеэстонский День открытых рыбных портов в конце апреля.
Завершится цикл мероприятий в сентябре, когда традиционно отмечается Месяц эстонской кухни.
А между этим еще состоятся мероприятия, посвященные вкусам Пярнумаа, пищевой промышленности, эстонским завтракам и так далее.
- 4 мая будет объявлен Год вкусов Пярнумаа. Он продлится до мая 2019 года. Год эстонской кухни провозглашается в третий раз, и каждый раз он посвящен одному из регионов Эстонии. Торжественная церемония состоится в изысканном ресторане Eagle, в котором меню на базе местных продуктов, составил президент Союза шеф-поваров Рудольф Виснапуу.
- С 21 по 27 мая пройдет неделя открытых предприятий пищевой промышленности. Двери для публики распахнут почти 30 таких предприятий.
- 22 июля состоится день открытых хуторов, в этот день можно посетить более 200 гостеприимных хуторов и познакомиться с принципами ведения сельского хозяйства на местах, узнать, как печется хлеб, обрабатывается молоко, увидеть сельхозтехнику и тому подобное. И, разумеется, попробовать крестьянскую еду и купить понравившееся с собой. На каждом хуторе будет своя интересная программа.
- В 2018 году в фокусе инициативы Эстонский кулинарный путь завтраки.
- В сентябре будет объявлен очередной Месяц эстонской кухни. Как и раньше, в течение этого месяца пройдет целый ряд мероприятий, посвященных гастрономии.