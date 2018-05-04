Только посмотрите: площадь Вабадузе украсилась к лету в цвета кихелькондов

«Юбилейное лето в честь столетия Эстонской Республики будет посвящено событиям, объединяющим местные общины. Сохранению местных общин в разные времена способствовала их сильная связь со своим родным краем, это выражалось в том числе и в использовании цветов и узоров местных церковных приходов в национальных костюмах.

Поэтому приглашаем всех завтра во время толок акции «Сделаем!» вновь открыть для себя цвета кихелькондов», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Маргус Кастерпалу. «К началу толок в стилизованные цвета эстонских кихелькондов украшена и площадь Вабадузе», – добавил Кастерпалу.

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