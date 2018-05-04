Книга «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии» - погружение в секретный мир спецслужб

«Для того, чтобы руководить государством или армией, крайне необходима эффективная разведка и контрразведка», – сказал автор книги Иво Юурвеэ. «История здешних спецслужб в связи с событиями истории Эстонии является особенной в мировом масштабе и заслуживает того, чтобы ее записать и сохранить», – добавил Юурвеэ.

Книга «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии» дает обзор деятельности спецслужб на территории Эстонии в течение последнего века.

«Юурвеэ является экспертом своего дела, который мастерски описывает совершенно противоположные периоды развития этой сложной области», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. «Особенной интересной делает книгу то, что в ней дается и обзор до сих пор мало изученного периода 1991-2017 годов», – добавил Кихо.

Об авторе

Иво Юурвеэ является руководителем и научным сотрудником исследовательской программы «Безопасность и стойкость» Международного центра обороны и безопасности. Юурвеэ работал советником бюро координации безопасности и государственной обороны Государственной канцелярии, а также на других постах государственной службы более 13 лет. До начала работы в центре в 2017 году Иво Юурвеэ руководил Институтом внутренней безопасности Академии внутренней обороны. Помимо академии он также преподавал в Тартуском университете, Лондонском университете (University College London), в школе НАТО в Обераммергау и в магистерской программе Frontex, посвященной пограничной охране.

О книжной серии ЭР100

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.