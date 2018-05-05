День матери начнется с похода с колясками по всей Эстонии

«День матери – это, прежде всего, возможность провести время в кругу семьи. По случаю сотого дня рождения Эстонии приглашаем всех сделать день матери в этом году особенным, начав его совместным походом со своими детьми, которые могут преодолеть дистанцию в колясках, рюкзаках-переносках, на руках или своим ходом», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу.

Поход состоится в шести городах Эстонии: в Курессааре, Нарве, Пярну, Раквере, Таллинне и Вильянди. «Дистанцию походов будет легко преодолеть и детям, и родителям, и бабушкам с дедушками», – сказал Маргус Кастерпалу. «Я рад, что многие организаторы массовых спортивных мероприятий и местные самоуправления присоединились к идее организации походов. Если еще в каком-то месте Эстонии есть желающие организовать поход с колясками в честь дня матери, то программа открыта», – добавил Кастерпалу.

Первый общеэстонский поход с колясками, организуемый 13 мая, входит в программу серии юбилейных походов ЭР100 и является общим подарком городов и организаторов массовых спортивных мероприятий к сотому дню рождения Эстонской Республики. Всего в программе серии юбилейных походов ЭР100 более 150 походов в разные уголки Эстонии (www.ev100.ee/juubelimatkad).

Общеэстонский поход с колясками в честь дня матери организуют НКО «Spordiürituste Korraldamise Klubi», город Раквере, фонд «Narva linna arendus», НКО «Spordiklubi Raudmees», Сааремааская спортивная школа, Вильяндиский велосипедный клуб в сотрудничестве с Вильяндиской спортивной школой и организатором забега вокруг озера Мати Юриссоном.

Маршруты походов можно найти на странице www.ev100.ee/emadepaev.

Празднование дня матери:

13 мая с 10:30 до 12:00 пройдут походы с колясками в Курессааре, Нарве, Пярну, Раквере, Таллинне и Вильянди. Дополнительная информация на странице www.ev100.ee/emadepaev.

13 мая с 12:00 до 14:00 По случаю 100-летнего юбилея Эстонской Республики посвященный дню матери праздничный концерт состоится впервые на площади Вабадузе в Таллинне. Прямую трансляцию концерта будет вести канал ETV.

Вместе с популярными эстонскими артистами на концерте выступят общеэстонский хор мальчиков «Kalev» Общества мужской песни Эстонии, квинтет хора мальчиков Национальной оперы «Эстония», Общеэстонский молодежный симфонический оркестр, мужской хор Таллиннского университета и хоры песенной студии Эстонского радио.