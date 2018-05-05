"Корни" - премьера женского и честного фильма о самом главном в жизни

В кинопрокат по всей Эстонии вышел документальный фильм из кинопрограммы ЭР100 "Корни".
Успешный старт кинопрограммы ЭР100 продолжается премьерой первого документального фильма "Корни". По словам руководителя организационной команды ЭР100 Яануса Рохумаа, некоторые фильмы в кинопрограмме поднимают непростые темы, но затрагивают душу любого зрителя.
Над докфильмом "Корни" работали шесть женщин-режиссеров. Как говорит эксперт в области документального кино Эстонского киноинститута Каарел Куурма, эта работа похожа на шесть страниц из личных дневников, в которых собраны слова о самых близких, дорогих, о семье, об ушедших, об уходящих и остающихся.
"Обо всем том, что происходит между чудом и рациональностью. О сомнениях. Смелости. Любви", - говорит он.
Истории и авторы:
· Поэма о любви / Нора Сярак
· В ожидании чуда / Алена Суржикова
· Материнский камень / Керсти Уйбо
· 40 лет спустя / Мооника Сийметс
· С матерью в монастыре /Анна Хинтс
· Мои плоть и кровь / Хейлика Пикков
Показы пройдут в Таллинне в кинотеатрах Artis, Sõprus, Apollo Kino Solaris и Mustamäe, а также Cinamon Kosmos. Спецпоказы пройдут в Музее кино и кинотеатре Tehnopol. В Тарту: Cinamon Tartu и Apollo Kino Lõunakeskus, в Раквере в Teatrikino, на Сааремаа в Apollo Kino и курессаареском TeatriKinо, в Мярьямаа в кинотеатре Helk, а также во многих маленьких местах по всей Эстонии.
Встречи авторов со зрителями:
- 6 мая в столичном кинотеатре Sõprus
- 8 мая в пярнуском Apollo
- 9 мая в вильяндиском Centrum
- 16 мая в нарвском Apollo Kino
Продюсер фильма Юло Пикков, автор анимации Ану-Лаура Туттельберг, оригинальная музыка написана Маарьей Нуут и Хендриком Кальюярвом. Производство Silmviburlane OÜ.
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