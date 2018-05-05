"Корни" - премьера женского и честного фильма о самом главном в жизни

Успешный старт кинопрограммы ЭР100 продолжается премьерой первого документального фильма "Корни". По словам руководителя организационной команды ЭР100 Яануса Рохумаа, некоторые фильмы в кинопрограмме поднимают непростые темы, но затрагивают душу любого зрителя.

Над докфильмом "Корни" работали шесть женщин-режиссеров. Как говорит эксперт в области документального кино Эстонского киноинститута Каарел Куурма, эта работа похожа на шесть страниц из личных дневников, в которых собраны слова о самых близких, дорогих, о семье, об ушедших, об уходящих и остающихся.

"Обо всем том, что происходит между чудом и рациональностью. О сомнениях. Смелости. Любви", - говорит он.

Истории и авторы:

· Поэма о любви / Нора Сярак

· В ожидании чуда / Алена Суржикова

· Материнский камень / Керсти Уйбо

· 40 лет спустя / Мооника Сийметс

· С матерью в монастыре /Анна Хинтс

· Мои плоть и кровь / Хейлика Пикков

Показы пройдут в Таллинне в кинотеатрах Artis, Sõprus, Apollo Kino Solaris и Mustamäe, а также Cinamon Kosmos. Спецпоказы пройдут в Музее кино и кинотеатре Tehnopol. В Тарту: Cinamon Tartu и Apollo Kino Lõunakeskus, в Раквере в Teatrikino, на Сааремаа в Apollo Kino и курессаареском TeatriKinо, в Мярьямаа в кинотеатре Helk, а также во многих маленьких местах по всей Эстонии.

Встречи авторов со зрителями:

6 мая в столичном кинотеатре Sõprus

8 мая в пярнуском Apollo

9 мая в вильяндиском Centrum

16 мая в нарвском Apollo Kino

Продюсер фильма Юло Пикков, автор анимации Ану-Лаура Туттельберг, оригинальная музыка написана Маарьей Нуут и Хендриком Кальюярвом. Производство Silmviburlane OÜ.