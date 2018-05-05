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ФОТОГРАФИИ: Площадь Вабадузе украшена к лету в цвета кихелькондов

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ФОТО: Лийз Рейман/ ЭР100

Площадь Вабадузе в Таллинне в преддверии празднований юбилейного лета ЭР100 украшена в цвета исторических церковных приходов, или кихелькондов. Сегодня, 5 мая, в рамках акции дня полезных дел «Сделаем!» традиционными цветами и узорами кихелькондов было украшено около 400 мест по всей Эстонии

«Юбилейное лето в честь столетия Эстонской Республики будет посвящено событиям, объединяющим местные общины. Сохранению местных общин в разные времена способствовала их сильная связь со своим родным краем, это выражалось в том числе и в использовании цветов и узоров местных церковных приходов в национальных костюмах. Поэтому во время акции «Сделаем!» мы вновь открыли для себя цвета кихелькондов», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Маргус Кастерпалу. «К началу толок в стилизованные цвета эстонских кихелькондов была украшена и площадь Вабадузе», – добавил Кастерпалу.

Узнать, к какому кихельконду относится то или иное место, можно на странице www.ev100.ee/kihelkonnad, где находится карта кихелькондов Эстонии, а также собрана полезная информация по проведению толок с покраской. 

Фотографии площади Вабадузе, украшенной цветами кихелькондов, находятся на странице https://www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157668579205108 

Автор: Лийз Рейман/ ЭР100 

Информация о программе празднования ЭР100 приведена на странице www.ev100.ee/ru.

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