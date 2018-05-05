ФОТОГРАФИИ: Площадь Вабадузе украшена к лету в цвета кихелькондов

«Юбилейное лето в честь столетия Эстонской Республики будет посвящено событиям, объединяющим местные общины. Сохранению местных общин в разные времена способствовала их сильная связь со своим родным краем, это выражалось в том числе и в использовании цветов и узоров местных церковных приходов в национальных костюмах. Поэтому во время акции «Сделаем!» мы вновь открыли для себя цвета кихелькондов», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Маргус Кастерпалу. «К началу толок в стилизованные цвета эстонских кихелькондов была украшена и площадь Вабадузе», – добавил Кастерпалу.