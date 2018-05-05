ФОТОГРАФИИ: Площадь Вабадузе украшена к лету в цвета кихелькондов

Площадь Вабадузе в Таллинне в преддверии празднований юбилейного лета ЭР100 украшена в цвета исторических церковных приходов, или кихелькондов. Сегодня, 5 мая, в рамках акции дня полезных дел «Сделаем!» традиционными цветами и узорами кихелькондов было украшено около 400 мест по всей Эстонии
«Юбилейное лето в честь столетия Эстонской Республики будет посвящено событиям, объединяющим местные общины. Сохранению местных общин в разные времена способствовала их сильная связь со своим родным краем, это выражалось в том числе и в использовании цветов и узоров местных церковных приходов в национальных костюмах. Поэтому во время акции «Сделаем!» мы вновь открыли для себя цвета кихелькондов», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Маргус Кастерпалу. «К началу толок в стилизованные цвета эстонских кихелькондов была украшена и площадь Вабадузе», – добавил Кастерпалу.
Узнать, к какому кихельконду относится то или иное место, можно на странице www.ev100.ee/kihelkonnad, где находится карта кихелькондов Эстонии, а также собрана полезная информация по проведению толок с покраской.
Фотографии площади Вабадузе, украшенной цветами кихелькондов, находятся на странице https://www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157668579205108
Автор: Лийз Рейман/ ЭР100
Информация о программе празднования ЭР100 приведена на странице www.ev100.ee/ru.