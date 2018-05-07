Артисты подарят ко дню матери новые детские песни

«Мамы занимают в наших сердцах и в нашем обществе особенное место, и 13 мая мы подарим им особенный день», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «В юбилейный год традиционный концерт будет перенесен из зала на площадь Вабадузе, и поэтому в нем смогут принять участие все желающие. В этот день пройдут и другие увлекательные мероприятия, например, в шести городах Эстонии можно будет поучаствовать и в посвященных дню матери походах для всей семьи с детскими колясками», – добавил Кастерпалу.

По словам председателя правления Общества мужской песни Эстонии Хирво Сурва, любимые эстонский артисты порадуют всех новыми песнями, которые будут нам позже напоминать об особенном дне матери юбилейного года. «Новые песни на дне матери исполнят Ленна Куурмаа, Отть Лепланд, Яан Пехк, Ээва Тальс, Лийзи Койксон, Ялмар Вабарна и другие», – сказал сказал Сурва.

По словам руководителя редакции передач о стиле жизни Эстонской национальной телерадиовещательная корпорации (ERR) Кармель Килланди, 13 мая вся программа канала ETV будет посвящена дню матери, а концерт на площади Вабадузе будет показан в прямом эфире.

Вместе с популярными эстонскими артистами на концерте выступят общеэстонский хор мальчиков «Kalev» Общества мужской песни Эстонии, квинтет хора мальчиков Национальной оперы «Эстония», мужской хор Таллиннского университета, Общеэстонский молодежный симфонический оркестр и хоры песенной студии Эстонского радио.