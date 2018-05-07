Галерея: Юри Ратас встретился с финским коллегой

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился сегодня в преддверии совместного юбилейного заседания правительств Эстонии и Финляндии со своим финским коллегой Юха Сипиля, чтобы обсудить общие интересы в контексте Европейского союза.

На прошлой неделе Европейская комиссия выступила с предложением по проекту бюджета ЕС на 2021-2027 год, которое предполагает выделение дополнительных средств на цифровой переворот, работу с молодежью, на науку и инновации, вопросы миграции, охраны внешних границ союза и сферу безопасности.

По словам премьер-министра Ратаса, предложение Европейской комиссии отражает важные для Эстонии цели: финансирование выравнивания уровня благосостояния различных регионов ЕС, приведение сельскохозяйственных дотаций к более одинаковому показателю, близкому к среднему по ЕС, а также учет того, насколько богатой является та или иная страна, в качестве главного критерия выделения европейских средств.

Ратас отметил, что впереди предстоят долгие и сложные переговоры, поскольку Европейская комиссия хочет сохранить бюджет на прежнем уровне или даже увеличить его для того, чтобы претворить в жизнь новые направления общей политики, однако все это предстоит сделать уже без участия крупного донора - Великобритании. «Для Эстонии важен сильный, стабильный и нацеленный в будущее Европейский союз, который ставит целью улучшение уровня жизни людей. Это означает, что мы хотим больше, а не меньше Европы и готовы вносить в это и свой вклад», - заявил Ратас.

Кроме того, Ратас и Сипиля обсудили темы саммита ЕС – Западные Балканы, который пройдет на следующей неделе 16-17 мая в столице Болгарии Софии. Речь на встрече пойдет об инфраструктуре, миграции и безопасности. 16 мая состоится совместный ужин лидеров государств и правительств – традиция, положенная в Таллинне во время председательства Эстонии в Совете ЕС. На этот раз лидеры ЕС сосредоточатся на темах, связанных с инновациями, наукой и сотрудничеством в цифровой сфере.

Ратас также ознакомил Сипиля с тем, как продвигается подготовка к запланированному на осень цифровому саммиту. Темами нынешней встречи в верхах будут мировая экономика данных и искусственный интеллект, а также возможности их использования в государственном управлении, экономике и сфере обороны.