Походы, мастерские, выставки, проекты заполнят май

Празднование столетия Эстонской Республики продолжается и в мае.
Вторник, 8 мая
Состоятся мероприятия по ориентированию в дорожном движении «А я передвигаюсь по Таллинну безопасно», организованные Эстонским обществом Красного Креста и Таллиннским обществом. Принять участие в мероприятии приглашаются молодые люди из 10 классов школ Харьюмаа и/ или Таллинна, которые могут проверить свои знания и навыки в области безопасности дорожного движения. Этот проект является частью кампании «А я», которая является общим подарком по случаю ЭР100 от различных департаментов и организаций (www.agamina.ee).
В 18 часов в галерее Positiiv (Роо, 21а, Таллинн), будет открыта последняя выставка из серии «Благодарственная выставка. Смена! До и после». На выставке можно будет увидеть жизнь до и после выставки четырех художников, которые принимали участие в выставках, входящих в художественную программу ЭР100: Реэт Сау «Здесь мое сердце» (май 2017), Юлле Саатмяэ, «Поле зрения» (сентябрь 2017), Маарья Мяэметс «Время еще есть/there's time» (октябрь 2017) и Кристино Рав, «Сумерки в зените» (ноябрь 2017).
Среда, 9 мая
В 2017-2018 учебном году проект «Обратно в школу» подарит Эстонии электронные гостевые уроки. На последних уроках участники приглашаются в походы, где речь пойдет об отношениях, различиях в обществе и деньгах. Подарок электронных гостевых уроков завершит президент Керсти Кальюлайд, которая даст онлайн-гостевой урок №100.
10:00-10:30: Гостевой онлайн-урок Ингрид Пеэк: В чем смысл жизни?
В 10 часов 24 детских сада и школы Тартумаа посадят вместе с представителями Erasmus Student Network на территории ERM дубовую рощу «100 дубов для Эстонии». Создаваемый дубовый парк будет называться «Дубовая роща тартуской молодежи».
В 14 часов ученики школы Урвасте посадят 100 дубов в новой дубовой роще ЭР100 в Тамме-Лаури.
Юбилейный поход ЭР100: в 21:00 начнется исследовательский поход над подводными лесами и домами Румму. На плотах с освещением можно будет оказаться на высоте 8 метров над дном и открыть для себя подводный мир.
Четверг, 10 мая
В 2017-2018 учебном году проект «Обратно в школу» подарит Эстонии электронные гостевые уроки. На последних уроках участники приглашаются в походы, где речь пойдет об отношениях, различиях в обществе и деньгах.
12:00-12:30 Гостевой онлайн-урок: Истории трех предпринимателей. Как успешно пережить неудачи в бизнесе?
В 18 часов во внутреннем дворе KUMU откроется выставка «Диалог Кристи Конг с Каспером Босмансом. Алхимики, художники, уборщики и другие». Темой выставки является среда, окружающая художественный музей KUMU. С одной стороны - парк Кадриорг и его барочное наследие, а с другой - брутальные панельные дома Ласнамяэ.
Пятница, 11 мая
Последняя лекция подарка «гостевые онлайн-уроки» от организации «Назад в школу». 11:00-11:30: Гостевой онлайн-урок Керсти Кальюлайд: Какой будет Эстония через 25 лет: работа, образование, эстонский язык?
Посадка дубов в Молодежной роще в Сууре-Яани в рамках «100 дубов для Эстонии». В 100 юбилейный год Эстонской Республики дубовая роща «Эстония 100» будет создана в Сууре-Яани. Посадка дубовой рощи состоится 11 мая, а открытие - 1 июня 2018 года.
В 12:30 ученики 9 класса школы Кяйна в рамках инициативы «100 дубов для Эстонии» высадят в парке школы Кяйна дубовую аллею.
В 13 часов в ледовом холле Škoda начнется Чемпионат Эстонии по женскому хоккею на льду. В сотый день рождения Эстонской Республики медалями специального дизайна ЭР100 будут награждены все медалисты чемпионатов Эстонии этого года.
В 14 часов ученики гимназии Сууре-Яани посадят 100 дубов в создаваемой дубовой роще ЭР100, которая будет называться Молодежная дубовая роща. Точное расположение: ул. Сангари, 6, город Сууре-Яани.
Юбилейный поход ЭР100: в 19 часов пройдет поход на байдарках по реке Ягала с целью наблюдения за бобрами. В походе можно будет ознакомиться с местом проживания бобров.
С 10 до 13 мая в спортхолле «Калев» пройдет Чемпионат Эстонии по групповой гимнастике. Международные соревнования соберут в Таллинне более 1000 гимнастов со всей Европы.
Суббота, 12 мая
Юбилейный поход ЭР100: в 10:30 начнется пеший поход «Игривые изгибы Валгейыги», в ходе которого участники отправятся исследовать окрестности самой большой и длинной реки Лахемаа.
В 11 часов на тропах здоровья Кейла пройдет 1 этап первой в Эстонии серии соревнований ездовых собак Estonian Dryland Cup. Первые спортивные соревнования среди ездовых собак в Эстонии вдохновят и дадут возможность насладиться выходными в обществе как членов семьи, так и четвероногих питомцев, одновременно рекламируя и здоровый образ жизни - в этом юбилейном году пройдет три этапа соревнований.
В 15 часов начнется 4 мастерская входящей в художественную программу ЭР100 нарвской образовательной программы «Объезд» под названием Learn how to DJ. Провести бесплатный мастер-класс в Нарву приедет руководитель визионерского лейбла и студии звукозаписи «Спасательный жилет» (Lifejacket Studios), Саймон Уайт (Великобритания). На месте также будет DJ и продюсер Endamisi Salamisi (Нийло Леппик), который расскажет о закулисье работы DJ.
В 16:30 в Голландии столетие Эстонской Республики будет отмечено масштабными общими танцами. Целью масштабного мероприятия общего танца feEst в Амстердаме является попасть в книгу рекордов Гиннесса в категории «Больше всего народностей во время танцевального часа».
В 12 часов ученики гимназии Кохтла-Ярве и основной школы Кохтла-Ярве посадят дубовую рощу ЭР100. В парке ста дубов Кохтла-Ярве будет высажено 100 саженцев дуба.
С 12 до 17 часов будет высажена дубовая роща из 2400 деревьев от Swedbank в лесничестве Ахтме, волость Йыхви, Ида-Вирумаа. Дубовая роща Swedbank является подарком в рамках инициативы «100 дубов для Эстонии», приуроченной к столетию Эстонской Республики.
В Пирита пройдет I этап Чемпионата Эстонии по кольцевым велогонкам. В честь сотого дня рождения Эстонской Республики медалями специального дизайна ЭР100 будут награждены все медалисты чемпионатов Эстонии этого года во всех сферах.
С 11 по 13 мая пройдет 36 Тартуский марафон по пересеченной местности. Клуб Tartu Maraton в рамках празднования дня рождения организует серию «100 историй марафона». Кроме того, участникам на память о Тартуском марафоне по пересеченной местности останутся медаль, диплом и стартовый номер с символикой ЭР100.
Воскресенье, 13 мая
С 10:30 до 12 пройдут походы с детскими колясками ЭР100 в честь дня матери в Курессааре, Нарве, Пярну, Раквере, Таллинне и Вильянди. Участвовать приглашаются семьи с детьми в колясках, слингах, рюкзаках-переносках или уже на своих двоих. Дополнительная информация о походах с колясками: www.ev100.ee/emadepaev
С 12 до 14 по случаю сотого дня рождения Эстонской Республики впервые в Таллинне на площади Вабадузе состоится торжественный концерт в честь дня матери. Выступят Ленна Куурмаа, Отть Лепланд, Лийс Лемсалу, Яан Пехк, Лийзи Койксон, Ялмар Вабарна, Биргит Саррап и др. Прямую трансляцию события будет вести ETV.
Юбилейный поход ЭР100: В 12 часов пройдет поход на Fatbike вокруг озера Румму.
В 12 часов в Эстонском доме в Голландии в рамках фестиваля feEst пройдет мастер-класс художника по коже Стеллы Соомлайс.