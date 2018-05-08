Походы, мастерские, выставки, проекты заполнят май

Пятница, 11 мая

Последняя лекция подарка «гостевые онлайн-уроки» от организации «Назад в школу». 11:00-11:30: Гостевой онлайн-урок Керсти Кальюлайд: Какой будет Эстония через 25 лет: работа, образование, эстонский язык?

Посадка дубов в Молодежной роще в Сууре-Яани в рамках «100 дубов для Эстонии». В 100 юбилейный год Эстонской Республики дубовая роща «Эстония 100» будет создана в Сууре-Яани. Посадка дубовой рощи состоится 11 мая, а открытие - 1 июня 2018 года.

В 12:30 ученики 9 класса школы Кяйна в рамках инициативы «100 дубов для Эстонии» высадят в парке школы Кяйна дубовую аллею.

В 13 часов в ледовом холле Škoda начнется Чемпионат Эстонии по женскому хоккею на льду. В сотый день рождения Эстонской Республики медалями специального дизайна ЭР100 будут награждены все медалисты чемпионатов Эстонии этого года.

В 14 часов ученики гимназии Сууре-Яани посадят 100 дубов в создаваемой дубовой роще ЭР100, которая будет называться Молодежная дубовая роща. Точное расположение: ул. Сангари, 6, город Сууре-Яани.

Юбилейный поход ЭР100: в 19 часов пройдет поход на байдарках по реке Ягала с целью наблюдения за бобрами. В походе можно будет ознакомиться с местом проживания бобров.

С 10 до 13 мая в спортхолле «Калев» пройдет Чемпионат Эстонии по групповой гимнастике. Международные соревнования соберут в Таллинне более 1000 гимнастов со всей Европы.

Суббота, 12 мая

Юбилейный поход ЭР100: в 10:30 начнется пеший поход «Игривые изгибы Валгейыги», в ходе которого участники отправятся исследовать окрестности самой большой и длинной реки Лахемаа.

В 11 часов на тропах здоровья Кейла пройдет 1 этап первой в Эстонии серии соревнований ездовых собак Estonian Dryland Cup. Первые спортивные соревнования среди ездовых собак в Эстонии вдохновят и дадут возможность насладиться выходными в обществе как членов семьи, так и четвероногих питомцев, одновременно рекламируя и здоровый образ жизни - в этом юбилейном году пройдет три этапа соревнований.

В 15 часов начнется 4 мастерская входящей в художественную программу ЭР100 нарвской образовательной программы «Объезд» под названием Learn how to DJ. Провести бесплатный мастер-класс в Нарву приедет руководитель визионерского лейбла и студии звукозаписи «Спасательный жилет» (Lifejacket Studios), Саймон Уайт (Великобритания). На месте также будет DJ и продюсер Endamisi Salamisi (Нийло Леппик), который расскажет о закулисье работы DJ.

В 16:30 в Голландии столетие Эстонской Республики будет отмечено масштабными общими танцами. Целью масштабного мероприятия общего танца feEst в Амстердаме является попасть в книгу рекордов Гиннесса в категории «Больше всего народностей во время танцевального часа».

В 12 часов ученики гимназии Кохтла-Ярве и основной школы Кохтла-Ярве посадят дубовую рощу ЭР100. В парке ста дубов Кохтла-Ярве будет высажено 100 саженцев дуба.

С 12 до 17 часов будет высажена дубовая роща из 2400 деревьев от Swedbank в лесничестве Ахтме, волость Йыхви, Ида-Вирумаа. Дубовая роща Swedbank является подарком в рамках инициативы «100 дубов для Эстонии», приуроченной к столетию Эстонской Республики.

В Пирита пройдет I этап Чемпионата Эстонии по кольцевым велогонкам. В честь сотого дня рождения Эстонской Республики медалями специального дизайна ЭР100 будут награждены все медалисты чемпионатов Эстонии этого года во всех сферах.

С 11 по 13 мая пройдет 36 Тартуский марафон по пересеченной местности. Клуб Tartu Maraton в рамках празднования дня рождения организует серию «100 историй марафона». Кроме того, участникам на память о Тартуском марафоне по пересеченной местности останутся медаль, диплом и стартовый номер с символикой ЭР100.

Воскресенье, 13 мая

С 10:30 до 12 пройдут походы с детскими колясками ЭР100 в честь дня матери в Курессааре, Нарве, Пярну, Раквере, Таллинне и Вильянди. Участвовать приглашаются семьи с детьми в колясках, слингах, рюкзаках-переносках или уже на своих двоих. Дополнительная информация о походах с колясками: www.ev100.ee/emadepaev

С 12 до 14 по случаю сотого дня рождения Эстонской Республики впервые в Таллинне на площади Вабадузе состоится торжественный концерт в честь дня матери. Выступят Ленна Куурмаа, Отть Лепланд, Лийс Лемсалу, Яан Пехк, Лийзи Койксон, Ялмар Вабарна, Биргит Саррап и др. Прямую трансляцию события будет вести ETV.

Юбилейный поход ЭР100: В 12 часов пройдет поход на Fatbike вокруг озера Румму.