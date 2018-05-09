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В Тарту молодежь посадила дубовую рощу к юбилею страны

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ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня, в день Европы, молодежь Тартумаа посадила в парке Эстонского национального музея (ERM) дубовую рощу в рамках проекта ЭР100 «100 дубов для Эстонии». В создании дубовой рощи приняли участие 23 детских сада и школы Тартумаа, а также студенты программы Erasmus Student Network.

«Сезон посадки дубовых парков ЭР100 в полном разгаре», – сказала руководитель проекта «100 дубов для Эстонии» Мари Валгепеа. «Я очень рада появлению нового парка ЭР100, в создании Дубравы молодежи Тартумаа примет участие более половины из всех учебных заведений Тартумаа», – добавила Валгепеа.

«Парк ЭР100 Эстонского национального музея значительно разрастется в юбилейном году», – сказал директор ERM Алар Карис. «В парке уже красуется более ста дубов, посаженных городами и волостями Тартумаа, а также президентом Эстонской Республики. Свой след в парке оставит и молодежь Тартумаа», – добавил Карис.

По окончании посадки рощи ERM прошел день визионирования города Тарту и Южной Эстонии «Tulevikku põgenemise tuba» («Побег в будущее»), который является важным событием для Тарту, участвующего в конкурсе на звание культурной столицы Европы 2024 года.

Посадка отдельных деревьев и дубовых парков проходит весной юбилейного года. Большинство дубовых парков будет открыто 1 июня этого года, в их числе будет и представительный государственный парк в Тамсалу, размер которого составляет пять гектаров.

О высадке дубового парка или посадке дерева просим сообщить по адресу tammed@riigikantselei.ee. Более подробная информация о дубовых парках: www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii.

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